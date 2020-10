“Ecco perché ha perso 20 kg”. Paolo Del Debbio, tutti sorpresi nel vederlo così cambiato in tv. E ora si scopre tutto

C’è qualcosa che non torna. Parliamo del conduttore di Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio per la nuova stagione del suo programma si è presentato davanti alle telecamere vistosamente dimagrito. Tanti telespettatori, vista l’evidente trasformazione fisica, si sono quindi chiesti se dietro alla perdita di peso ci sia una malattia o se si sia trattato “solo” di una scelta del giornalista. Ad avvalorare la tesi, un episodio avvenuto lo scorso gennaio in cui, durante una puntata del programma, Del Debbio ha dovuto lasciare lo studio per un problema alla gamba. Sostituito da Marcello Vinonuovo, il conduttore aveva poi ripreso il suo posto dopo una settimana.

A dare una risposta ci ha pensato il sito Bufale.net: il fatto che il giornalista non abbia mai fatto riferimento ad alcun problema di salute, unito ai cambiamenti di look e abbigliamento fa ritenere che il dimagrimento del conduttore "sia frutto di forza di volontà e non di contingenze sfortunate. Per questa ragione, è inutile chiederci se sia malato. Dicerie che fanno perdere il senso della realtà". Dimagrito 22 chili, barbetta incolta e capello più lungo e fissato col gel. Sempre riservato sulle vicende personali, tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore.















Sarà per questo che appare spesso di buon umore? Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato. Sarà vero? Da sempre apprezzato dal gentil sesso la nuova versione di Del Debbio pare comunque riscuotere parecchio successo. Paolo Del Debbio (Lucca, 2 febbraio 1958) è un saggista, giornalista, autore e conduttore televisivo. Figlio di un deportato nel campo di prigionia nazista di Buckenwald, Del Debbio ha ottenuto il baccellierato in filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma e la licenza in filosofia presso la Pontificia università urbaniana.















Dal 1988 al 1993 ha lavorato presso Fininvest Comunicazioni, una società di "relazioni esterne ed istituzionali" del gruppo Fininvest, dapprima come "coordinatore del centro studi", poi anche come assistente dell'amministratore delegato Fedele Confalonieri. È docente a contratto di etica ed economia all'Università IULM di Milano. Per diversi anni ha scritto su Il Giornale.











Ora collabora con La Verità. Dal 5 aprile 2004 al 5 febbraio 2010 ha condtto il programma di informazione Secondo voi sulle reti Mediaset. Dal 22 febbraio 2010 al 19 aprile 2013 ha condotto con Federica Panicucci le tre edizioni del talk show e contenitore di Videonews Mattino Cinque in onda su Canale 5 nel day-time dei giorni feriali. Poi la conduzione del talk show politico Quinta colonna, Dalla vostra parte e Perché sì perché no. Dal 2019 conduce Dritto e rovescio.

