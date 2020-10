Il vip sposa la sua sorellastra. Dopo diversi anni di storia clandestina si sono dichiarati

Miguel Oliveira, è un pilota della KTM, e da poco ha ottenuto la sua prima grande vittoria in MotoGP. Ma non è finita qua, perché per il bel pilota ci sono altre interessanti novità in arrivo, una in particolare. Pronti a reggervi forte?! Ebbene, il pilota di KTM portoghese porterà infatti presto all’altare la sua attuale fidanzatina, Andreia Pimenta, niente di meno che… la sua sorellastra!

La giovane donna è difatti figlia della matrigna di Miguel Oliveira, classe 1995, che ha sposato in seconde nozze suo padre. Il centauro ha rivelato di aver subito perso la testa per Andreia fin dall'età di 13 anni: da allora sono diventati inseparabili, quel che si dice un colpo di fulmine. Nonostante la purezza del loro legame, entrambi i futuri sposini hanno preferito tenere segreta la loro love story.





























Miguel Oliveira e Andreia Pimenta hanno tenuto nascosto il loro amore fino a poco tempo fa. La motivazione è semplice, non tutti avrebbero compreso la purezza del loro rapporto, proprio per via del rapporto di parentela che li lega. I due ragazzi si frequentano già da 11 anni, ma la loro storia è stata resa pubblica solo un anno fa. Andreia e Miguel hanno infatti avvertito assieme il forte desiderio di compiere finalmente il grande passo, con il sostegno della famiglia, soprattutto del padre di Oliveira. “Sono contento che mio figlio stia per sposare la donna della sua vita” ha infatti dichiarato l’uomo a riguardo, mettendo il sigillo sulla solidità di questo amore nato in condizioni ‘atipiche’. (Continua dopo le foto)









Le prime apparizioni di Miguel Oliveira in competizioni di rilievo risalgono al 2008, quando prende parte alla Red Bull MotoGP Rookies Cup, vincendo due gare e totalizzando 58 punti che gli valsero la dodicesima posizione nella classifica piloti. Lo troviamo nel 2020 alla guida della KTM RC16 del team Tech 3 lo stesso del 2019, con compagno di squadra Iker Lecuona. Il 23 agosto vince la sua prima gara in MotoGP in Austria, al GP di Stiria, diventando il primo pilota portoghese a conquistare una vittoria nella classe regina.

