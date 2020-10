“Sta insieme a lui”. Gabriel Garko non si nasconde più, passeggiata insieme al nuovo (giovanissimo) fidanzato

Gabriel Garko, grande ospite della quinta puntata del reality di Alfonso Signorini, ha accettato di entrare nella Casa per incontrare Adua Del Vesco, sua ex fidanzata, ma soprattutto per raccontare per la prima volta la sua storia. E ormai sono settimane che il suo coming out riempie la pagine della cronaca rosa. “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola – ha detto fra le lacrime – Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io”. Tra i due non c’è mai stato un vero e proprio legame amoroso, anche se entrambi ritengono di aver vissuto un rapporto molto bello.

“Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella”, aveva raccontato l’attore confermando le voci sulla sua omosessualità. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. – ha racocntato Garko in un’intervista rilasciata a Verissimo – Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare”. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante l’intervista l’attore aveva confermato di essere fidanzato, ma aveva preferito non rivelare il nome del partner. A svelare l’identità del nuovo fidanzato di Gabriel Garko, che in passato è stato legato anche al collega Gabriele Rossi – “Gabriele Rossi? La storia si è chiusa, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci vogliamo forse più bene da amici che da altro”, aveva confessato a Silvia Toffanin – ci ha pensato Chi. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini è stato paparazzato insieme a Gaetano, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Accanto a lui, Chi vi mostra per la prima volta il suo giovane amico speciale, Gaetano, 23 anni, napoletano che lavora nell’uffici scali dell’aeroporto di Malpensa e vive in Brianza”, si legge sul settimanale di gossip. Pare anche che il giovane Gaetano, 23 anni, abbia accompagnato l’attore anche dietro le quinte di Verissimo in occasione dell’intervista andata in onda sabato scorso.

Matrimonio a prima vista: tra colpi di fulmine, baci e Covid arriva il primo (clamoroso) addio. Chi sono le nuove coppie