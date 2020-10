Chiara Ferragni, look completamente stravolto. Il cambiamento dell’influencer è clamoroso

Chiara Ferragni ha annunciato di aspettare un nuovo bebè, anche se non è chiaro se Leone avrà un fratellino o una sorellina, infatti l’influencer e il rapper non hanno ancora rivelato il sesso, ma da quando è esplosa la notizia i fan sono andati alla ricerca di indizi. Nelle scorse ore ha pubblicato una foto con indosso un vestito giallo mentre con le mani mostra il pancino. Nella didascalia ha messo solo un pulcino, giallo come l’abito che fa vedere le forme arrotondate. Per la gioia dei fan.

La fashion blogger dovrebbe entrare nella quindicesima settimana, quindi è nel corso del suo quarto mese, di fatti il pancino sembra sia più prominente rispetto alle foto precedenti che sono state pubblicate in questi giorni. Sotto al post, nemmeno a dirlo, pioggia di cuori e di complimenti. È veramente radiosa. E bellissima. Poco fa invece ha deciso di stupire tutti i suoi follower con uno scatto che la vede con un look completamente stravolto. Vediamo come si è immortalata. (Continua dopo la foto)















Nella giornata di oggi, martedì 6 ottobre, è infatti stato presentato ufficialmente il nuovo brano musicale del marito Fedez, che si intitola ‘Bella Storia’. C’è anche lei nel videoclip con un outfit decisamente diverso. Infatti, l’influencer più famosa in Italia e all’estero si è presentata con una chioma di color castano. Lo scatto ha fatto immediatamente il giro della rete e sono arrivati a centinaia i commenti dei suoi seguaci. Che, manco a dirlo, hanno super apprezzato questo cambiamento. (Continua dopo la foto)















Tra i tanti messaggi lasciati dagli utenti di Instagram, spiccano i seguenti: “Sei stupenda anche mora”, “Sei uguale a Kate Perry”, “Tata Francesca Cacace”. Ma non si è trattata comunque di una variazione definitiva. La Ferragni ha semplicemente indossato una parrucca, dunque non si è colorata i suoi capelli. Che restano più biondi di prima, come confermano le altre immagini postate online. Nonostante tutto, anche da mora Chiara sarebbe stata osannata dagli instancabili ammiratori. (Continua dopo la foto)









A proposito della sua dolce attesa, ai suoi tanti fan non erano sfuggiti indizi come il décolleté “esploso e la decisione di disertare la Fashion Week milanese. Non era mai successo che la moglie di Fedez si assentasse dalle sfilate più attese dell’anno. La motivazione ufficiale, fornita da lei stessa sui social, era stata quella di volersi tenere lontana da luoghi affollati visto il delicato momento ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria ma non aveva convinto tutti.

“Mi vuoi sposare?”. Gf Vip, proposta di matrimonio in diretta. Elisabetta Gregoraci in estasi: “Ha detto sì”