“Papà per la prima volta”. Nessun annuncio, ma ora l’ex volto delle Iene è stato ‘beccato’ così

Un altro figlio vip in queste prime settimane di autunno 2020! Settembre mese ricco di nascite fra i volti noti del mondo dello spettacolo e non. Solo qualche giorno fa, per esempio, Mario Biondi, già papà di otto figli, ha annunciato l’arrivo della none, la piccola Mariaetna; poche ore prima lieto evento anche a casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, Mia.

E poi Edoardo, il bimbo nato da pochissimo di Alice Campello e Alvaro Morata, già genitori di due maschietti e Tommaso, primo figlio della ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella. Tutti questi vip, che hanno storie e carriere diverse tra loro, hanno annunciato la bella notizia attraverso i rispettivi profili Instagram con foto più o meno in primo piano dei nuovi arrivati in famiglia. (Continua dopo la foto)















L’ultimo personaggio famoso e amatissimo dal pubblico a essere diventato papà tra l’altro per la prima volta ha invece scelto di tenere la notizia per sé. Nessun annuncio ufficiale sui social, nemmeno un indizio. Così come non ha mai sponsorizzato la dolce attesa della compagna, la cui identità resta infatti ancora avvolta nel mistero. Ci hanno pensato i paparazzi a divulgare questo segreto: Pif è diventato papà. (Continua dopo la foto)















L’ex conduttore de Iene, attore, regista e creatore del format Il Testimone ha avuto il suo primo figlio dalla compagna a cui è legato da diverso tempo. All’anagrafe Pierfrancesco Diliberto ha sempre protetto la sua vita privata e non ha mai parlato dei suoi amori. Ma qualche mese fa era stato paparazzato mentre passeggiava nelle vie della Capitale in compagnia di una donna, indicata come la sua fidanzata, che sfoggiava il pancione. (Continua dopo foto e post)











E ora il settimanale Vero ha pubblicato, su Instagram e nel numero in edicola, alcuni scatti che sembrano confermare che Pif è diventato papà. Il regista ha scelto di non annunciarlo su Instagram, dove in effetti non posta mai foto troppo private, ma nelle immagini il 48enne spinge una carrozzina insieme alla compagna. I due sembrano molto felici e sereni.

