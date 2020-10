Una notizia magnifica quella ricevuta dall’ex attore Nando Colelli. L’uomo, attraverso un post pubblicato sul social network Instagram, ha infatti annunciato a tutti i suoi fan di essere diventato papà. Per lui si tratta del primo figlio in assoluto. Nella comunicazione ai suoi fan ha detto: “Riccardo è nato, 3 chili e 710 grammi, lungo 52 centimetri”. Per l’ex protagonista del ‘Grande Fratello’ una notizia fantastica, che lo manda decisamente al settimo cielo. Una gioia incontenibile.

In passato Nando, oltre a prendere parte ad uno dei reality show più famosi in Italia, ha recitato in diversi film vietati ai minori. La sua dolce metà Sara Marcello gli ha donato la cosa più bella che abbia mai avuto nella sua vita. Lui è legato alla sua partner ormai da alcuni anni e, tenuto conto che il loro amore era sempre più forte, hanno preso la decisione di concepire un bebè. Colelli non è riuscito proprio a contenere il suo entusiasmo e anche i fan gli hanno lasciato una marea di auguri.















Sul noto social ha anche aggiunto: "Mamma e papà ti amano", corredandolo con gli hashtag #figlio, #mamma, #papà. L'annuncio della gravidanza di Sara era stato fatto in estate, precisamente nel mese di luglio. Nando si era concesso un'intervista a 'Novella 2000' e qui aveva confidato: "Voglio che cresca con tutto l'amore possibile, mio padre non c'è stato, so che significa la mancanza di un genitore". In seguito si era anche soffermato inevitabilmente sul suo grande amore.















"Sono fidanzato con Sara, una donna che amo alla follia, viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebè. Stiamo vivendo una vera e propria favola". Tornando all'attualità, ecco quali sono stati i principali messaggi dei suoi follower: "Bello e figo come papà, mille volte auguri", "Auguri amico mio, tanti auguri anche alla mamma", "Congratulazioni Nando", "Augurissimi Nando, benvenuto Riccardo", "Tanti auguri ragazzi", "Auguroni grande Nando". Centinaia i like ottenuti.









Visualizza questo post su Instagram Mamma è papà ti amiamo ❤️❤️❤️ #figlio #mamma #papá Un post condiviso da Nando Colelli (@nandocolelli) in data: 5 Ott 2020 alle ore 7:51 PDT

Nando Colelli è sttao uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello. Era l’edizione numero undici, quella andata in onda dal 18 ottobre 2010 al 18 aprile 2011 su Canale 5 per una durata di 183 giorni. La conduttrice del programma è stata, per il sesto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi e a farle da spalla nelle vesti di opinionista in studio, c’è stato per il quarto anno consecutivo il giornalista Alfonso Signorini.

