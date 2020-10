“Non riesco a guardarmi allo specchio così…”. Giulia De Lellis, oggi “peggio del solito”

Giulia De Lellis non sta vivendo dei momenti positivi, infatti ha confessato di soffrire parecchio per alcuni problemi che sta avendo con la pelle del suo viso. Ha già rivelato tempo fa di dover fare i conti con l’acne e dunque ha anche voluto dire stop al trucco. L’influencer sta comunque portando avanti una cura per migliorare la situazione, ma sembra che le cose non stiano andando nel verso giusto. Infatti, durante il suo sfogo su Instagram ha fatto capire che le problematiche restano.

Durante alcune stories postate sul popolare social network ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto preoccupare i suoi follower. L'ex gieffina sembra infatti molto sconfortata e, nonostante cerchi di nascondere questo suo stato d'animo, a volte accade che i momenti tristi prevalgano. I fan la ritengono ovviamente sempre più bella, quindi dalla sua parte ci sono migliaia di seguaci che la supportano quotidianamente. Ma non sembra bastare perché lei vorrebbe stare meglio.















Su Instagram ha quindi detto: "Faccio fatica a guardarmi allo specchio così". Infatti, dopo aver fatto vedere a tutti una sua foto Giulia ha aggiunto ancora: "Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po' giù di morale perché ogni cura sembra fallire…Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco. Non mi guardo. Ed esco di casa ben vestita e profumata", ha continuato l'influencer.















In conclusione del suo intervento social, la De Lellis ha affermato: "Se la nostra pelle non è il nostro punto di forza, valorizzeremo altro". Indubbiamente è un momento no per la ragazza, che sta provando a reagire e a trovare la cura adatta per mettersi alle spalle il fastidiosissimo problema dell'acne, ma non è facile risolvere tutto in poco tempo. Come anticipato prima, fortunatamente può contare sul sostegno incondizionato dei suoi fan, che le trasmettono una fiducia immensa.









Secondo diversi siti e quotidiani la De Lellis, mostrandosi con l’acne in passerella, è riuscita a lanciare un fortissimo messaggio #skinpositive a tante giovani donne. Eppure, ospite a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Sara Bortone su Rai 1, la ex (o forse no) di Andrea Damante è stata criticata da Costanza Rizzacasa d’Orsogna, firma del Corriere della Sera, e dalla scrittrice Ester Viola.

