Elettra Lamborghini, lusso estremo in luna di miele: borsa e scarpe valgono una fortuna! No, stavolta non ha proprio badato a spese…

Elettra Lamborghini, la luna di miele fa pazzie. Ormai sono ufficialmente marito e moglie, la ricca ereditiera e il suo innamoratissimo dj. Una luna di miele con una meta romantica, ovvero Cipro. Per la coppia la vacanza è appena iniziata. Infatti i due mettono da parte ogni tipo di impegno e si concedono ancora il lusso di qualche bagno al mare. Non mancano cenette romantiche e qualche ‘pazzia’.

Elettra Lamborghini e Afrojack sono felici e rilassati come non mai. Una vacanza breve vacanza a Cipro che concede alla coppia il tempo giusto per viversi e continuare a festeggiare la loro promessa di amore eterno nel modo più romantico e divertente. Non poteva mancare il lusso in vacanza e infatti dalle foto rese pubbliche sui social non può che rubare la scena lo stile griffato della cantante.















Per la luna di miele non si può che scegliere tutto ciò che richiama l'amore e la felicità. Per questo nelle foto più recenti, Elettra posa con un completino fiorato sui toni del blu, abbinato ai sandali e una borsa firmata Dior. E proprio i saldali fanno volare i prezzi alle stelle. Tanti modelli per ogni occasione. I primi sono le ciabatte Dway con tacco e fascia decorata con il motivo Dior Around The World. Il prezzo è da capogiro.















Non si bada a spese, e infatti ben 690 euro spesi per i primi accompagnano una pochette marsupio modello Saddle in tela jacquard Dior Oblique rappresenta un altro pezzo forte sfoggiato sotto il sole. Il prezzo è proibitivo, ovvero 950 euro, per un totale di 1.640 euro. Ma anche se in vacanza, non si può certamente dimenticare Lolita, il cavallo che l'ereditiera ha amato per 16 lunghi anni.









Lolita du Ruet è indimenticabile al punto da incidere per sempre il suo ricordo. Elettra tra sue Stories ha mostrato il tatuaggio di una scritta in giapponese. La scritta indica la data di nascita e proprio sul polso sinistro è comparso anche il tatuaggio con il nome Nick e un mini cuoricino. Due grandi amori, dunque, che non potranno essere cancellati neanche con il passare del tempo.

