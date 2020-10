Lutto per Elettra Lamborghini: è successo pochi giorni dopo il matrimonio

Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa che ci sia, in questi ultimi mesi ci ha fatto sognare grazie ai preparativi per il suo matrimonio avvenuto lo scorso 26 settembre. Quel sabato Elettra ha detto sì ad Afrojack, celebre DJ e produttore musicale olandese, coronando così il suo sogno d’amore. E, nonostante si dica spesso che i sogni non abbiano prezzo, quello della cantante italiana ha avuto un conto decisamente elevato. La cerimonia, secondo i calcoli fatti dalla rivista Funweek, è costata svariate centinaia di migliaia di euro.

Ma non è su questo che vogliamo concentrarci, non oggi, perché oggi per Elettra è un giorno tristissimo, così come ieri e così come sarà nei giorni a venire. Una delle sue migliori amiche è morta, stiamo parlando della sua cavalla Lolita, improvvisamente, a causa di un malore improvviso. La morte inaspettata ha lasciato nella bella Elettra Lamborghini una ferita bella profonda, difficile da risanare, perché quando un amico a quattro zampe ti accompagna per 16 anni di vita, nel momento in cui viene a mancare si sente, eccome se si sente. (Continua dopo le foto)





























Allora cosa c’è di meglio che dedicargli delle dolci parole? Elettra infatti non ha perso l’occasione per scrivergli qualcosa di dolcissimo e nostalgico, da cui traspare il loro l’amore incondizionato. La disperazione di Elettra Lamborghini: “Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre stata cosí forte… ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti…. forse sto sognando… ma non sono pronta per questo. Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta… eri così bella e bisbetica… mi sento così male per averti fatta operare… non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?!”. (Continua dopo le foto)









“Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te… ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita…mi sento così vuota…pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile. Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare.. sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita…sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te….ti amerò per sempre, mi manchi come l aria e non vedo l ora di rivederti un giorno… per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa. Lolita du Ruet 15.05.99 -03.10.20”.

