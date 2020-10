“Mi mancherai tanto”. Grave lutto per Ligabue, le sue parole sono un colpo al cuore

Bruttissima notizia per il mondo della musica e per l’artista Luciano Ligabue. Oggi è infatti deceduto Luciano Ghezzi, lo storico bassista che aveva dato vita al ClanDestino, un gruppo musicale. Aveva alle spalle collaborazioni con il cantante e proprio Ligabue ha voluto omaggiarlo con un post pubblicato su Facebook, corredato da un’immagine che li ritrae insieme. Nella sua carriera professionale Ghezzi ha partecipato alle incisioni del basso dei primi quattro dischi dell’artista emiliano.

I dischi in questione erano ‘Ligabue’, ‘Lambrusco coltelli rose & popcorn’, ‘Sopravvissuti e sopravviventi’, ‘A che ora è la fine del mondo?’. Inoltre, ha preso parte al best of ‘Primo tempo’ ed ha suonato per il ‘Neverending tour’. Al fianco di Luciano è stato anche protagonista delle aperture di straordinari concerti come quelli degli U2 a Torino e Napoli nel 1993. Inoltre si segnala la sua presenza al concerto del cantante al Campovolo di Reggio Emilia, datato cinque anni fa. (Continua dopo la foto)















Tornando all’addio online, Ligabue ha dunque scritto su Facebook: “Hai occupato tutte le frequenze. Dalla profondità del suono devastante del tuo basso fino alla tua vocina acuta, adatta per le armonie dei Beatles. A sdrammatizzare ci hai pensato sempre tu. Quando è stato il momento di scegliere fra famiglia e musica, hai fatto presto a decidere: la famiglia altroché. Ma sei sempre stato quello che ricordava meglio e più di ogni altro quello che ci era successo”, ha esordito. (Continua dopo la foto)















Il cantante di Correggio ha aggiunto: “Circa venti giorni fa abbiamo fatto insieme a tutti gli altri una ‘urlando contro il cielo’ che avrebbe dovuto essere di fronte a tutta quella gente, ma il virus non ce l’ha permesso. Ma è stato bello almeno essere insieme. Per me è stato bello vederti più in forma che mai. Le tue battute, la tua allegria. Ci mancherai davvero tanto, Luciano”. Parole che fanno capire quanto fosse importante il loro legame; tra i due l’amicizia era grandissima. (Continua dopo la foto)









Ghezzi ha comunque collaborato nella sua vita artistica anche con la band musicale dei Deliquenti ed ha co-fondato gli Eclipse, la famosa tribute band dei Pink Floyd. 13 anni fa è ritornato con i ClanDestino, con una formazione modificata parzialmente, col nome ClubDestino. La sua dipartita ha davvero lasciato un vuoto incolmabile non solo a Ligabue ma a tantissimi colleghi.

