Ancora un caso di coronavirus che colpisce un personaggio famoso. Vi abbiamo raccontato della positività del conduttore de ‘Le Iene’, Giulio Golia, ora invece è la volta di un cantante la cui canzone è stata ascoltata da milioni di italiani soprattutto durante la fase del lockdown. Stiamo parlando di Andrea Sannino, l’artista originario di Napoli ed autore del brano ‘Abbracciame’. Veniva cantata a squarciagola da moltissime persone in particolare nei durissimi mesi di marzo e aprile.

Lo stesso musicista ha comunicato a tutti i suoi fan di aver contratto la malattia. Nel post pubblicato sul social network Facebook ha deciso di rasserenare i suoi seguaci, precisando di aver avuto qualche linea di febbre nei giorni scorsi. Per quel motivo aveva deciso di restare spontaneamente in isolamento domiciliare e di attendere il responso del tampone. Quest'ultimo ha dunque dato esito positivo, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.















Ecco quanto scritto da Sannino sul social: "Cari amici, vi scrivo con lo stesso amore che da sempre mi lega a voi, nella buona e nella cattiva sorte. Voglio comunicarvi che sono risultato positivo al Covid-19. Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l'esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni. Sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene".















Andrea ha aggiunto ancora: "Sia Marinella che Gioia stanno bene e questa è la cosa più importante per me. Voi che siete una parte importante della mia vita non potevate non saperlo da me. Vi aggiorno presto su tutto anche perché non vedo l'ora, quando tutto sarà passato non solo per me ma per tutto il mondo, di ritornare a vivere tra la gente, a vivere di musica e di emozioni. Questa è una cosa che mi mancava prima, adesso ancora di più. Vi voglio tanto bene e leggervi mi darà tanta forza per vincere".













Questo invece l’annuncio di Giulio Golia: “Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Sto bene, ma ovviamente in isolamento e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa. Vi terrò aggiornati. Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus”.

