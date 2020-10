Elettra Lamborghini ed Afrojack hanno scelto come cornice del loro giorno più bello la splendida Villa Balbiano sul lago di Como. Si tratta di una meravigliosa location con piscina interna ed esterna, 6 luxury suites per sposi e ospiti, pavimenti in marmo e anche un attracco riservato dal lago. Affittare la Villa è molto costoso: il solo deposito cauzionale è di 35mila euro.

Si è parlato di alcuni costi legati alla cerimonia e ai vestiti da sposa, ma per il momento non erano ancora circolate le cifre sulle fedi nuziali indossate durante le nozze. Ed ecco che è venuta fuori tutta la verità, con un prezzo destinato a fare decisamente scalpore. Le fedi nuziali sono state bellissime. Ma prima di dirvi tutto, vi ricordiamo che nei giorni scorsi si è parlato moltissimo anche del bellissimo regalo di papà Tonino. Attraverso le storie Instagram Elettra ha svelato il regalo donatole da suo padre, Tonino Lamborghini.















Si tratta di un bellissimo braccialetto in argento con uno zaffiro incastonato tra piccoli diamanti, un gioiello probabilmente di grande valore. Anche affettivo. E infatti la cantante ha spiegato che appartiene da decenni alla sua famiglia. Dopo la cerimonia Elettra Lamborghini e Afrojack sono volati a Cipro, in maniera sembra del tutto improvvisata, per trascorrere alcuni giorni di relax dopo lo stress dei preparativi per il matrimonio.















La cantante ha condiviso nelle sue storie di Instagram il racconto della sua villeggiatura sull'isola greca. I due, a bordo di un volo privato e hanno fatto prima tappa in Olanda, dove vive la famiglia del dj e poi in Belgio dove Afrojack ha altri parenti. I due finalmente possono godersi un po' di riposo sul lungomare di Cipro, dove si sono concessi qualche foto romantica per poi cenare in un ristorante circondati soltanto da qualche gatto curioso.











La “vera” luna di miele può attendere. Elettra aveva in mente di trascorrerla in qualche posto sperduto dell’Oceano Pacifico e non ha intenzione di rinunciare al suo sogno. Tutto deve essere perfetto. Intanto i fan li inondano di like e commenti.

