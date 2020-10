Elettra Lamborghini e Afrojack, sapete quanto sono costate le fedi nuziali? Il prezzo è da togliere il fiato

Il giorno tanto atteso è passato da una settimana. Elettra Lamborghini si è ufficialmente sposata con Afrojack con una cerimonia da sogno. Adesso si sta godendo un bellissimo viaggio a Cipro in compagnia di suo marito. Si è parlato di alcuni costi legati alla cerimonia e ai vestiti da sposa, ma per il momento non erano ancora circolate le cifre sulle fedi nuziali indossate durante le nozze. Ed ecco che è venuta fuori tutta la verità, con un prezzo destinato a fare decisamente scalpore.

Le fedi nuziali sono state bellissime. Ma prima di dirvi tutto, vi ricordiamo che nei giorni scorsi si è parlato moltissimo anche del bellissimo regalo di papà Tonino. Attraverso le storie Instagram Elettra ha svelato il regalo donatole da suo padre, Tonino Lamborghini. Si tratta di un bellissimo braccialetto in argento con uno zaffiro incastonato tra piccoli diamanti, un gioiello probabilmente di grande valore. Anche affettivo. E infatti la cantante ha spiegato che appartiene da decenni alla sua famiglia. (Continua dopo la foto)















Infatti ha rivelato: ““Questo bracciale era di mia nonna, papà me lo ha regalato per il giorno delle mie nozze”. Sul matrimonio in generale ha anche detto: “Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c’era, ha fatto parte della mia vita. Come Giusy Ferreri con la quale abbiamo cantato la nostra hit ‘La Isla’, è stato bellissimo. Bello tutto e tutti”. Poi l’ereditiera ha aggiunto anche qualcosa di sottinteso su Ginevra: “Eravamo pochi ma buoni”. (Continua dopo la foto)















Tornando invece sugli anelli, stando a quanto riportato sul sito ufficiale, il prezzo delle fedi si aggirerebbe intorno ai 1.100 euro ciascuna. Un prezzo da capogiro, che ha fatto girare la testa a molte persone. Ma tenendo conto delle loro possibilità economiche e della bellezza del matrimonio, il prezzo non è poi così clamoroso. Il giorno più bello della sua vita è andato alla perfezione e anche sulle fedi nuziali non si è badato a spese affinché tutto potesse essere decisamente perfetto. (Continua dopo la foto)









Elettra ed Afrojack hanno scelto come cornice del loro giorno più bello la splendida Villa Balbiano sul lago di Como. Si tratta di una meravigliosa location con piscina interna ed esterna, 6 luxury suites per sposi e ospiti, pavimenti in marmo e anche un attracco riservato dal lago. Affittare la Villa è molto costoso: il solo deposito cauzionale è di 35mila euro.

