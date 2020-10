Belen Rodriguez, dopo anni di silenzio vuota il sacco su Barbara D’Urso e quella lite clamorosa

Tutti sanno che la showgirl argentina Belen Rodriguez e la regina di Mediaset Barbara D’Urso non hanno un buon rapporto, infatti in passato ci sono state liti e discussioni. A distanza di molto tempo da quell’episodio, è l’ex moglie di Stefano De Martino a rompere il silenzio su quella vicenda e a rivelare i motivi che avevano portato le due donne allo scontro. Questi momenti contraddistinti da litigiosità sono avvenuti quando la Rodriguez era ancora legata sentimentalmente a Fabrizio Corona.

La modella un po’ di tempo fa si era soffermata anche su un’altra conduttrice televisiva, Paola Ferrari. Su quest’ultima aveva rivelato: “Lei è senza talento. Possiamo fare un tete a tete sul palco. Facciamo prima una canzone, poi un balletto, poi una presentazione e poi mi cimento anch’io in una prova calcistica che è il suo campo”. Sulla D’Urso si è invece concentrata anche sui suoi programmi tv, che non le piacciono nella maniera più assoluta. Vediamo dunque i suoi giudizi. (Continua dopo la foto)















Le trasmissioni presentate da Carmelita sono per Belen “circensi”. E poi ha aggiunto in merito: “Non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione”. Ma le dichiarazioni più attese le ha rilasciate a ‘Il Fatto Quotidiano’ e riguardano proprio le origini dei dissapori tra lei e la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Un po’ di chiarezza su una questione che aveva tante ombre. (Continua dopo la foto)















La showgirl sudamericana ha quindi rivelato: “Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona. C’erano dei motivi per averla mandata a quel paese durante un’intervista a Le Iene. C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è forse stata delle più gradite, ma io non ho nulla contro di lei”. Non ha svelato ulteriori dettagli su chi sia questa persona, ma sicuramente si è finalmente saputo di più. (Continua dopo la foto)









Recentemente su Stefano De Martino ha invece dichiarato: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Con Stefano dovevo riprovarci fino alla fine”. Ma non è andata come si sperava alla vigilia.

