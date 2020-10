Selvaggia Lucarelli, 16 anni in più rispetto a lui. Ecco chi è il fidanzato (30enne e famoso) della giornalista

Selvaggia Lucarelli, l’amore non bada all’età. Tra loro, ben 16 anni di differenza d’età. Avete mai visto il fidanzato della nota giornalista? Si chiama Lorenzo Biagiarelli, che pare sia riuscito a conquistare il cuore di Selvaggia proprio attraverso i social. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane cremonese pare abbia rischiato il tutto per tutto, insistendo a invitare la Lucarelli a cena in un ristorante etnico giapponese.

La cucina ha saputo creare un punto di incontro tra i due e da allora la relazione tra la Lucarelli e il suo Lorenzo sembra non essere mai andata incontro a nessun ripensamento. Ma oltre all'invito a cena, l'agguerrito corteggiatore ha persino inviato una registrazione vocale in cui intonava un brano dei Pooh. Ha fatto centro e Selvaggia è caduta tra le sue braccia. Un inizio da favola, più vicina ai nostri tempi, ma con un sentimento che sembra voler sfidare il tempo.















E il tempo si può 'sfidare' in tanti modi, persino attraverso la prova schiacciante che l'amore non bada troppo all'età. Infatti Lorenzo nasce a Cremona nel 1990 e ha quindi 30 anni. Ben sedici anni di differenza, che non sembrano aver mai scoraggiato la giornalista, al punto da portare il suo compagno a trasferirsi a Milano e salutare Senigallia, località dove ha trascorso gran parte dei suoi anni e che di certo non dimenticherà mai.















Nella vita di Lorenzo, a parte l'amore per Selvaggia, esistono diverse passioni che Biagiarelli prova a coltivare ogni giorno con uguale dedizione, anche favorito dalla giovane età. Nella vita di Lorenzo la musica sembra aggiudicarsi un posto privilegiato, ma non senza la cucina. Armonie di note come un buon piatto, un equilibrio perfetto! Lorenzo si definisce un social chef attento alle ricette etniche. E ci riesce benissimo.









E la cucina ha fatto compiere passi importanti. Lorenzo ha preso parte a “Cortesie per gli ospiti”, attento ai Bed and Breakfast, andato in onda nel 2019, ma non solo. Biagiarelli a soli 30 anni è anche autore del primo prodotto editoriale dal titolo “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”. Poi una comparsa nello studio di Ballando con le stelle al fianco di Selvaggia Lucarelli e oggi raggiunge il fianco di Antonella Clerici, con il suo “È sempre mezzogiorno”. Un buon inizio, non credete?

