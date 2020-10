“Me ne vergognavo…”. Sabrina Ferilli non lo aveva mai raccontato prima

Sabrina Ferilli è una delle donne più amate in Italia, non soltanto per la sua impareggiabile bellezza estetica ma anche per un carattere che piace proprio a tutti. Il suo rapporto con Maria De Filippi è invidiato da molte persone e, nonostante si possa pensare che la sua vita sia stata contraddistinta esclusivamente da momenti positivi, ecco che è la diretta interessata a smentire questa teoria. Anche l’attrice ha vissuto periodi bui e non è stato semplice convivere con quella vergogna.

La Ferilli ha voluto svelarsi a 360 gradi nell’intervista rilasciata a ‘Panorama’. Se la sua carriera professionale è stata ricca di successi ed ancora oggi continua ad essere straordinaria, c’è un retroscena che arriva dal suo passato che finora non aveva mai raccontato a nessuno. In particolare, le maggiori difficoltà si sono verificate durante la fase adolescenziale. Come succede alla maggioranza dei ragazzi in quella fascia di età, anche lei non riusciva ad accettare completamente il suo corpo. (Continua dopo la foto)















L’accettazione del suo fisico da ragazzina non è stata semplice ed ha ammesso di aver avuto seri problemi: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo, poi, il brutto anatroccolo si è trasformato. Voglio comunque lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”. Ed effettivamente Sabrina ha avuto una trasformazione incredibile, visto che è una delle donne più affascinanti della nostra Penisola anche a 56 anni. (Continua dopo la foto)















Durante l’ultima puntata di ‘Tu sì que vales’ è calato il buio e, al posto di un numero horror, due simpatici comici hanno intrattenuto il pubblico nudi e con quattro padelle in tutto (utilizzate per coprire le parti giuste). Al termine dell’esibizione, con un Rudy Zerbi curioso di scoprire se erano davvero senza niente sotto, ci ha pensato Sabrina Ferilli a spiazzare tutti: “Ho visto il pe*e dondolare. Immagino dietro i tecnici che spettacolone”. La sua reazione è stata fantastica. (Continua dopo la foto)









E pure stavolta con i due simpatici concorrenti ha voluto vedere se davvero erano nudi: “Io controllerei perché se rischi hai una certa adrenalina, io sentivo l’ansia”. Nel dietro le quinte Rudy Zerbi ha fatto una battuta dopo aver appurato che non c’erano coperture: “Sono in collegamento con Piazza delle Due Torri. Non ci sarebbe voluto un fantasmino, ma ci sarebbe voluto un calzettone”.

