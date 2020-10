“È tornato con l’ex”. Stefano De Martino ‘fa marcia indietro’ e riabbraccia lei. E ci sono le foto

Mentre Belen Rodriguez ha praticamente ufficializzato la relazione con Antonino Antonino Spinalbese, Stefano De Martino è stato beccato insieme a una vecchia conoscenza. La celebre coppia si è lasciata ormai da mesi e nonostante sia passato tanto tempo l’attenzione del gossip è sempre a livelli altissimi. Belen e Stefano hanno sempre catalizzato l’attenzione delle cronache rosa.

È successo quando il ballerino ha lasciato la fidanzata Emma Marrone per iniziare una relazione con la showgirl argentina, poi il matrimonio, la nascita del figlio Santiago e la crisi. Nel 2015, infatti, tramite un comunicato stampa all’Ansa, la coppia annunciava l’addio lasciando tutti senza parole. Poi nel 2019 il grande e inaspettato ritorno di fiamma, con tanto di foto di famiglia e dediche d’amore sui social. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma dopo la quarantena è arrivata la seconda rottura, ormai insanabile, e il flirt della showgirl argentina con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Da circa un mese Belen Rodriguez frequenta il parrucchiere Antonino Spinalbese, 25 anni, che recentemente le ha dedicato il suo primo post. Lo ha fatto su Instagram dove ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo. A corredare la clip una sola parola per definire la showgirl: “muneca”, ovvero “bambola”. “Me gusta como vos me ves”, “mi piace come mi vedi”, è il suo commento. (Continua a leggere dopo la foto)















E intanto Stefano De Martino è stato paparazzato dal settimanale Oggi insieme a una sua vecchia conoscenza, la bellissima Gilda Ambrosio. “Il ballerino è tornato dalla sua vecchia fiamma. Tra le braccia della quale era stato quando aveva mollato la moglie. – scrive Oggi – Ed è così anche ora, come mostra in esclusiva il settimanale Oggi in edicola. Stefano De Martino ha definitivamente dimenticato Belen Rodriguez”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Dopo il riavvicinamento con l’ex moglie, ora il ballerino… è tornato dalla sua ex Gilda Ambrosio. Il ballerino e la designer avevano avuto una relazione quando De Martino si era separato da Belen Rodriguez, tra il 2017 e il 2018. Ora che Stefano è di nuovo single, la fiamma sembra essersi riaccesa”, conclude il settimanale.

