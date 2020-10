Elettra Lamborghini, il regalo prezioso (in tutti i sensi) di papà Tonino per il matrimonio

Elettra Lamborghini si è sposata il 26 settembre scorso in uno splendido sabato soleggiato sulle rive del lago di Como. Lei e Afrojack, vero nome Nick van de Wall, hanno pronunciato il fatidico sì davanti ai parenti e amici più cari in una suggestiva location. Lui ha scelto il suo migliore amico come testimone di nozze mentre lei ha avuto al suo fianco le sorelle minori Lucrezia e Flaminia.

Dalle immagini apparse sui social la cerimonia e il ricevimento, a cui hanno partecipato un numero selezionatissimo di ospiti, devono essere stati spettacolari. E anche costosi visto che il solo deposito cauzionale per affittare Villa Balbiano è di 35mila euro… E poi i sontuosi abiti da sposa e il costo del wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio. (Continua dopo la foto)















Secondo le indiscrezioni, una sua semplice consulenza si attesterebbe fra i 700 e i 2000 euro, mentre un intero matrimonio organizzato da Enzo Miccio ha un costo totale che va tra i 30 e i 50mila euro. Ma chiaramente molto dipende dalle richieste degli sposi, che possono far lievitare il prezzo anche di parecchio. È passato qualche giorno dal sì di Elettra e nelle scorse ore ha iniziato a condividere online alcuni dei momenti più belli del suo grande giorno. (Continua dopo la foto)















“Voglio ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno più bello della nostra vita… Letteralmente è stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime di tutta la mia famiglia e dei miei amici non ha avuto prezzo” – ha scritto su Instagram. E così i suoi fan hanno potuto ammirare la splendida torta nuziale e le fedi sfogliando tantissime foto della cerimonia. (Continua dopo la foto)











E sempre tra le Storie, Elettra ha svelato il regalo donatole da suo padre, Tonino Lamborghini. Si tratta di un bellissimo braccialetto in argento con uno zaffiro incastonato tra piccoli diamanti, un gioiello probabilmente di grande valore. Anche affettivo. E infatti la cantante ha spiegato che appartiene da decenni alla sua famiglia: “Questo bracciale era di mia nonna, papà me lo ha regalato per il giorno delle mie nozze”.

