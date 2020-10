“E noi… due”. Chiara Giordano ritrova l’amore. Il nuovo (giovanissimo) fidanzato è un famoso volto della Rai

Dopo la fine della relazione con l’attore Raoul Bova, Chiara Giordano ha finalmente ritrovato la serenità. L’ex moglie di Bova, da anni legato a Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto Luna e Alma, ha pubblicato una foto insieme al nuovo compagno rendendo così la sua relazione ufficiale.

Andrea Evangelista è noto per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive. Ballerino e coreografo, fa parte del corpo di ballo di 'Domenica In' e 'I Fatti Vostri', in cui si esibisce con la neo-conduttrice del programma Samanta Togni. Era stato il settimanale 'Diva & Donna' a dare la notizia della frequentazione tra Chiara Giordano, 47 anni, e Andrea Evangelista, 32. La coppia era stata fotografata per le strade di Roma insieme alla Togni e al marito ma solo oggi la Giordano ha deciso di pubblicare una foto di coppia.















"E noi due", ha scritto Chiara condividendo l'immensa felicità con i suoi fan. Accanto a lei il nuovo compagno sorridente. Separata da Raoul Bova dal 2013 – dal loro amore sono nati Alessandro Leon e Francesco – Chiara Giordano appare raggiante e felice di vivere questa relazione che le ha fatto ritornare il sorriso.















Mai prima d'ora Chiara Giordano aveva ufficializzato una relazione dopo la fine del matrimonio con l'attore Raoul Bova, arrivato nel 2013. Dalla lore relazione sono nati i figli Alessandro Leon e Francesco, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001. Anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno vivendo un momento bellissimo. Pare che i due starebbero pensando alle nozze.









L’attore italiano e la compagna quest’estate si sono goduti il mare tra la Calabria e la Sardegna insieme alle figlie e alcune fonti vicine alla coppia hanno spifferato al settimanale ‘Nuovo‘ che la gita in Puglia sarebbe stata fatta per cercare la location per le nozze.

