“Di nuovo insieme”. Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli e i figli. Spunta la foto e non solo: “Lei è stata molto insistente…”

Accadeva un anno fa l’annuncio della separazione di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Una via che avevano scelto di battere in comune accordo, senza troppe discussioni e senza spettacolarizzare niente. Una decisione, quella di Marica ed Eros, che non gli aveva precluso la possibilità di mantenere saldi i loro buoni rapporti. Poco tempo dopo la rottura, la modella bergamasca ha intessuto una love story con Charlie Vezza. Ad oggi è tornata single e sembra ben propensa a riallacciare i rapporti con il suo ex marito Eros Ramazzotti.

Già questa estate si è potuto godere di un primo riavvicinamento tra Eros e Marica, nel frangente in cui il cantante ha avuto problemi alla spalla ed è stato sottoposto ad un'operazione. Vista la condizione, l'ex moglie gli è stata accanto per la cura dei figli, ma non solo, infatti Marica gli è stata di sostegno anche come supporto morale. Dopo tutto lei ha sempre dichiarato che il sentimento per Eros non scomparirà mai e sarà un capitolo sempre aperto della sua vita. Un amore che Marica Pellegrinelli ha detto di provare "Adesso più che mai".





























Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati recentemente paparazzati insieme per le vie di Milano. L'evento era quello del primo giorno di scuola dei figli. Il cantante e la modella hanno voluto accompagnarli insieme, come una tradizione di famiglia, Eros che stringeva la manina del piccolo Gabrio Tullio e Marica invece la teneva alla figlia Rafaela Maria. I fotografi ed i presenti hanno fatto caso gli sguardi di complicità che rimbalzavano fra i due ex coniugi, ed hanno immediatamente ipotizzato che il primo giorno di scuola non fosse altro che un pretesto per riunirsi, e che magari non fosse neanche il primo.









A dare conferma dell’ipotesi di un ricongiungimento è il settimanale ‘Nuovo’, tra le pagine del quale si leggono le parole di un amico di Eros Ramazzotti. Questo insider ha raccontato che Marica Pellegrinelli vorrebbe tornare insieme al suo ex marito: “Lei è stata molto insistente, vorrebbe provare a riunire la famiglia”. Certamente una conclusione che farebbe saltare di gioia i fan della coppia, coloro i quali non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno amoroso.

