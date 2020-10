“Perché ha dato l’annuncio il 1 ottobre”. Chiara Ferragni incinta, la data scelta non è casuale

L’annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. L’imprenditrice e influencer ha dato l’annuncio con una foto in cui il figlio Leone mostra ai follower la foto dell’ecografia. “La nostra famiglia si sta allargando. Leo diventerà un fratello maggiore”, ha scritto a corredo del bellissimo scatto.

In perfetto stile social, la coppia ha condiviso con la grande famiglia allargata dei follower anche questo momento come era già successo nel 2018 con la prima gravidanza. La coppia, sposata dal 2018, non ha mai negato il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al Leone. Adesso non resta che scoprire il sesso del bambino in arrivo (molti pensano sia una femminuccia) e il toto nome è già partito.















Le voci sulla seconda gravidanza dell’imprenditrice circolavano da settimane, soprattutto dopo la sua pesante assenza alla settimana della moda di Milano.

Alessandro Roma, presente su Instagram come "Investigatore social", aveva più volte anticipato succose indiscrezioni. "Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio con il cantante e marito Fedez, – aveva scritto qualche giorno fa annunciando la sorpresa ai followers – ed infatti non è andata all'evento a Capri Luisa Via Roma per paura del Covid, proprio perché incinta".















Il piccolo Leone, due anni, primogenito di Chiara e di Fedez, ha mostrato sui social l'ecografia della sua mamma. Il rapper, ironico, ha commentato: "Ma io non sapevo nulla…". La sorella dell'influencer, Valentina Ferragni, ha scritto: "Finalmenteeee", con tantissimi cuori. Il post di Chiara Ferragni ha ricevuto una marea di like e commenti, vip e non, tra questi anche gli auguri della cantante Baby K, Francesca Ferragni, Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Beatrice Valli, Marina Di Guardo (la mamma di Chiara), Laura Pausini, il makeup artis Manuel Mameli, Costanza Caracciolo e tanti altri.









Secondo i rumor la Ferragni è già entrata nel quarto mese e la data scelta per dare l’annuncio della seconda gravidanza non è casuale. Il primo ottobre, infatti, è il giorno dell’anniversario di fidanzamento di Chiara e Federico. I sue si sono fidanzati il 1 ottobre 2016.

