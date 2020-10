“Esce tutto su Flavio Briatore”. GF Vip, bomba su Elisabetta Gregoraci: “Ha tanti scheletri nell’armadio…”

Lo abbiamo immaginato tutti che le attenzioni su Elisabetta Gregoraci si sarebbero naturalmente rivoltate sulle sue vicende personali. Al GF Vip, dopo poche settimane dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, la Gregoraci è già riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico su di se. Difatti dapprima ha mostrato un certo interesse per Pierpaolo Pretelli (interesse comunque contraccambiato), e successivamente ha fatto alcune dichiarazioni al veleno sul suo ex marito Flavio Briatore. Oggi poi Francesco Chiesa Soprani, il suo ex manager ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo.

L'uomo ha dichiarato di pensare che avrebbe dovuto evitare di partecipare al Grande Fratello Vip, soprattutto perchè avrebbe diversi segreti che prima o poi potrebbero venire alla luce: "Non avrebbe dovuto partecipare al GF Vip: non è adatto a lei che ha molti scheletri nell'armadio…In un reality come questo prima o poi i segreti vengono allo scoperto…". L'uomo ha poi puntato il dito contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, asserendo che in passato avrebbe avuto addirittura comportamenti molto poco etici.















L'ex manager, sempre in questa intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, ha anche fatto un'altra clamorosa rivelazione. Secondo lui, Elisabetta Gregoraci non sarebbe mai stata innamorata di Flavio Briatore: "Il mio pensiero, confermato dagli sms che ci siamo scambiati, è che Elisabetta non sia mai stata innamorata di Flavio…".















Gola profonda ha poi confessato che nel momento in cui le cose sono diventate serie con il famoso imprenditore, la concorrente del Grande Fratello Vip, la quale è finita al centro del gossip, avrebbe tagliato qualsiasi rapporto con le persone del passato per paura che qualcuno potesse ricordarle chi era. Sul finire di questa lunga intervista, il giornalista di Nuovo ha poi domandato a Francesco Chiesa Soprani come veda Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip.











Ma non è finita qui perché a quel punto l’uomo ha svelato che pare ci sia un accordo segreto tra Flavio Briatore e la Gregoraci: “Non vincerà…Se davvero, come ho sentito dire, esiste un accordo con Flavio perchè lei non faccia il suo nome, salterà non appena qualcuno la farà arrabbiare su argomenti legati all’ex…”. L’uomo non ha poi escluso la possibilità che Elisabetta Gregoraci possa decidere tra qualche settimana di abbandonare il GF Vip: “Potrebbe fare come la Vento e ritirarsi con la scusa che le manca il figlio…”. Robe da pazzi!

