Ha perso il bambino ed è la stessa vip a dare il triste annuncio: “Un dolore mai provato prima”

“Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”.

Ha perso il suo bambino e, devastata dal dolore, ha annunciato direttamente dall’ospedale in cui era stata ricoverata qualche giorno fa a causa di un’emorragia di avere avuto un aborto spontaneo. Lo ha fatto su Instagram, con un lungo e straziante post la modella Chrissy Teigen, che aspettava il terzo figlio da John Legend, che appare con lei nelle foto. La Teigen continua spiegando che “non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo facciamo appena prima di lasciare l’ospedale”. (Continua dopo la foto)















“Ma per qualche motivo aveva iniziato a chiamare questo piccolo nella mia pancia Jack – prosegue – Quindi per noi sarà sempre Jack. Ha lavorato duramente per fare parte della nostra famiglia e ne farà parte per sempre”. Poi, rivolgendosi al loro bambino: “Mi spiace tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre”. (Continua dopo la foto)















Chrissy Teigen era stata costretta a un ricovero improvviso a causa di una serie di problemi alla placenta, gli stessi che hanno reso difficile la sua terza gravidanza, per poi provocarle un aborto. Era metà agosto quando la coppia lanciava un primo indizio dal videoclip di “Wild”, il nuovo singolo di Legend. Il rumor è circolato velocemente tra i fan e alla fine è stato il sito di People ad annunciare che la Teigen era nuovamente incinta. (Continua dopo foto e post)











Poco dopo era stata la stessa modella, già mamma di Luna e Miles, a confermare le voci attraverso un’eloquente Instagram Story. Il 18 settembre aveva rivelato per sbaglio il sesso del nascituro: se l’era fatto sfuggire nel corso di alcuni video sui sintomi della gravidanza e sul come stava procedendo. Ora, purtroppo, la triste notizia comunicata sempre a mezzo social.

“Ma quello cos’è?!”. Senza volerlo, Barbara D’urso fa notare un dettaglio e il pubblico si scatena. E in molti fanno il classico due più due