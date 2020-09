Fiocco azzurro in casa degli attori, genitori per la seconda volta. Dopo aver avuto una bambina nel 2017, ora hanno accolto il fratellino. La coppia ha annunciato la lieta notizia attraverso la pagina social di un’associazione benefica che si occupa di assistere i bambini che nascono in zone di guerra. Lo avevano fatto poco tempo fa anche i colleghi Orlando Bloom e Katy Perry appena diventati genitori della piccola Daisy Love.

“Dalla nascita di nostra figlia tre anni fa, il nostro impegno per i bambini innocenti che sono così brutalmente colpiti dai conflitti è diventato uno dei motori della nostra vita”, hanno scritto i neo mamma e papà bis nella didascalia del post. Poi, sulla pagina Instagram ufficiale di lei, lo stesso scatto e queste semplici parole: “Abbiamo dato alla luce un ometto”. (Continua dopo la foto)















Amanda Seyfried e Thoas Sadoski non hanno però ancora rivelato il nome scelto per il bambino. La loro riservatezza, d’altronde, è arci nota nel patinato mondo di Hollywood. Non amano mettere la loro vita privata sotto ai riflettori del gossip, preferiscono vivere lontani dalla mondanità, immersi nel verde dove si dedicano agli animali. La coppia si è infatti sposata nel 2017, con una cerimonia “in gran segreto”. (Continua dopo la foto)















Insieme dal 2015, hanno dato l’annuncio delle nozze a cose fatte, durante un’ospitata dell’attore nello show di James Corden. In quell’occasione aveva definito la compagna, “mia moglie”, per la prima volta. E poi aveva spiegato: “Abbiamo scelto di fare una fuga. Ce ne siamo andati in campagna, c’erano soltanto l’officiante e due testimoni. È stato perfetto, un giorno meraviglioso. Lei è la persona che più amo, ammiro, rispetto di più al mondo”. (Continua dopo foto e post)











Poco dopo un matrimonio in segreto e con il pancione, Amanda Seyfried e Thomas Sadoski sono diventati per la prima volta genitori di Nina nel 2017 ma anche la dolce attesa è stata tenuta privata. A rendere nota la gravidanza erano sono state le foto scattate in occasione di un party di Givenchy, per il lancio di un profumo per il quale lei era testimonial. Le forme arrotondate del pancino già evidente non avevano lasciato spazio a dubbi.

