Per Cecilia Rodriguez l’estate non è finita: in bikini non delude mai

Cecilia Rodriguez è di una bellezza infinita e in tanti ritengono che sia ancora più sexy ed affascinante della sorella maggiore Belen. Effettivamente, osservando attentamente l’ultima foto pubblicata dalla modella sul social network Instagram, tutto ciò può essere assolutamente confermato. Si è infatti voluta mostrare in un modo che definire hot è riduttivo. I suoi follower sono letteralmente impazziti di gioia e le hanno regalato l’ennesima quantità industriale di like e commenti.

A livello personale, ricordiamo che la giovane è stata fidanzata a lungo con Francesco Monte prima di innamorarsi perdutamente di Ignazio Moser all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Anche tra lei e Ignazio le cose non sempre sono poi andate benissimo, ma ancora oggi la loro relazione sentimentale regge nonostante ci siano stati incomprensioni e momenti di pausa. Ma ritornando all’istantanea in questione, vediamo in che modo si è immortalata per la gioia dei fan. (Continua dopo la foto)















La donna si è dunque mostrata in bikini, mentre è seduta su alcune pietre. Oltre allo sguardo perso nell’infinito, che ha reso l’immagine quasi divina, c’è in evidenza il suo spettacolare lato B, che non conosce imperfezioni. Tutti ormai conoscono alla perfezione le sue forme mozzafiato, ma continuano a non abituarsi a così tanto spettacolo. Le sue gambe sono lunghe e perfette e il suo viso magico. Andiamo a vedere più nel dettaglio che tipo di reazioni hanno avuto i follower. (Continua dopo la foto)















Oltre 17.300 i like conquistati dall’argentina, che ha preferito non scrivere nulla nella didascalia facendo parlare esclusivamente la foto. Ma coloro che hanno commentato sono stati gli instancabili ammiratori; ecco i principali messaggi: “Le sorelle Rodriguez hanno pochi rivali”, “Meravigliosa”, “Sembri una scultura”, “Sei favolosa Chechu, la più bella di tutte”, “Che gambe, sono pazzesche”, “Mamma mia, oggi un tripudio di intensa e immensa bellezza”, “Incantevole”, “Non ho più parole per la tua bellezza”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram B&W•• #ss2021 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 30 Set 2020 alle ore 8:08 PDT

Qualche giorno fa, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Rodriguez si rilassavano a tavola, ecco che tra la folla è spuntato proprio lui: Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez si è avvicinato alla coppia e i paparazzi hanno immortalato tutto. Una scena che ha messo in evidenza quanto siano tesi i rapporti tra il ballerino e la famiglia Rodriguez. Cecilia Rodriguez lo ha infatti ignorato.

