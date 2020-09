“Eravamo pochi ma buoni”. Dopo le nozze Elettra Lamborghini sgancia la bomba: ce l’ha proprio con lei (ah!)

Elettra Lamborghini, le nozze tra tanti amici e parenti, ma non lei. La grande assente è Ginevra, l’unica tra i fratelli a non essersi presentata alla cerimonia. Ferruccio, Flaminia e Lucrezia commossi nel vedere Elettra proferire il fatidico ‘si’. Ma ancora non è stato svelato il mistero sulle motivazioni che hanno spinto Ginevra a non essere presente. La cantante prova a spiegarlo durante un’intervista sul settimanale Chi.

Elettra Lamborghini ha risposto senza troppi giri di parole. La sorella Ginevra aveva annunciato la notizia qualche giorno prima: non sarebbe stata presente alle nozze dell’ereditiera. Tante le ipotesi su quel ‘no’ secco. Motivi di salute, impegni lavorativi, antichi rancori. Ancora la verità stenta a venire alla luce, ma dalle parole rilasciate per Chi da Elettra Lamborghini qualcosa comincia a trapelare. (Continua a leggere dopo la foto).















“Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c’era, ha fatto parte della mia vita. Come Giusy Ferreri con la quale abbiamo cantato la nostra hit ‘La Isla’, è stato bellissimo. Bello tutto e tutti”. Poi l’ereditiera aggiunge anche qualcosa di sottinteso su Ginevra: “Eravamo pochi ma buoni”. Un giorno importante nella vita di una coppia: al matrimonio le persone “che desideravamo”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma arriva il tempo, per l’ereditiera, di volgere l’attenzione verso la propria vita: “Nick è l’uomo della mia vita. Noi siamo già una famiglia e col tempo penseremo ad allargarla. Non adesso. Ora si riparte come sempre insieme, ma da marito e moglie. E poi l’emozione di un matrimonio non è paragonabile a nulla, a niente al mondo. Credevo che i concerti fossero il massimo di adrenalina nella vita e invece, il matrimonio è tutt’altro”. (Continua a leggere dopo le foto).









Pare sia stato deciso dalla coppia non fare recapitare l’invito a Ginevra, con la precisa intenzione di venire circondati solo dalle persone giuste. Un matrimonio che non permetterà menzogne, come ha sempre desiderato Elettra: “Penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice ‘quando trovi la persona giusta lo senti’, e io lo sento fin dall’inizio, questo sarà per tutta la vita”.

Alla faccia della vestaglietta! Anche in casa Elodie non rinuncia ai capi di lusso. E che lusso: il prezzo è davvero proibitivo