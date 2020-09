Nuovi retroscena sulla vita privata dell’attore Gabriel Garko. Dopo aver fatto praticamente coming out in diretta televisiva durante il ‘Grande Fratello Vip’, è uscita fuori una notizia bomba sul possibile suo fidanzato. Da anni ha un rapporto considerato speciale con Gabriele Rossi e questo legame così intimo fa immaginare che ci sia qualcosa in più dell’amicizia. In molti si chiedono se ci sia davvero dell’altro e se i due abbiano iniziato una vera e propria relazione sentimentale.

Intanto, il settimanale 'Chi' diretto proprio dal conduttore del 'GF Vip' Alfonso Signorini ha smentito l'ipotesi che Garko abbia un partner. Infatti, in un servizio giornalistico ha tenuto a precisare: "Gabriel Garko è single". Stando a questa rivelazione, Rossi sarebbe esclusivamente un amico intimo, anche se i dubbi permangono. La rivista ha proseguito, aggiungendo: "Lui è pronto a tuffarsi nel lavoro". Quindi non ci sarebbe spazio per una relazione abbastanza impegnativa.















Nell'ultimo periodo, l'attore ha infatti dato vita a due libri e ora è pronto ad intraprendere altre avventure professionali. Nonostante le voci insistenti degli ultimi giorni, non avrebbe dunque alcun fidanzato, come confermato anche da Alessi. Sta pensando unicamente a lavorare ed è ormai vicino il salto di qualità. Infatti, diventerà molto presto a tutti gli effetti un regista. Intanto, sabato 3 ottobre potrebbero comunque uscire fuori altre news nella sua intervista fatta a 'Verissimo'.















Dopo la sua apparizione al reality show di Canale 5, Garko ha voluto trascorrere del tempo insieme ad Eva Grimaldi e ad Imma Battaglia e si sta impegnando tantissimo per essere un ottimo zio. A proposito di 'Aresgate' e di Gabriel, l'attore Francesco Testi ha fatto dichiarazioni nette: " Non ho mai subito pressioni e con me non c'era bisogno di mettere in piedi delle recite, non ne avevo bisogno. Forse, e dico forse, ha fatto comodo anche a Garko fingere di essere altro", ha detto.









Testi ha aggiunto: “Perché ora siamo nel 2020 e ragioniamo da progressisti, che uno sia etero o gay non ce ne frega nulla. Quindici anni fa un attore bellissimo come lui, amato dalle donne, forse raccontando tutto non avrebbe avuto la stessa carriera. Forse è stata una scelta condivisa e una tutela della sua professione. Se c’è uno che si è arricchito è lui. Gabriel è stato un esperimento clamorosamente riuscito”.

