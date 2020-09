Alla faccia della vestaglietta! Anche in casa Elodie non rinuncia ai capi di lusso. E che lusso: il prezzo è davvero proibitivo

Elodie, sempre più stravagante. La cantante, che di recente ha sfilato sul red carpet più ambito dalle celebrità, ovvero quello steso in occasione della Festival del Cinema di Venezia, trova sempre il modo più originale per non passare inosservata. Una vera e propria icona di stile, come viene definita da tanti e non solo dai più stretti e affiatati fan di sempre, Elodie si è presentata in una tenuta casalinga davvero unica.

Look glamour e una sensualità indiscutibile, Elodie non ha solo una voce da brividi, ma anche un corpo che fa sognare. Non può che attirare la luce dei riflettori sempre su di lei. Con la stagione autunnale e le temperature pronte a invitare a rimanere al caldo in casa, dovremmo iniziare ad abituarci all'idea di vedere Elodie molto meno scoperta del solito. Non per questo, però, meno attraente.















Impegni lavorativi che si susseguono, ma anche tanta voglia di riposare al caldo in casa, concedendosi momenti di relax e di spensieratezza. Anche l'abbigliamento 'casalingo' risulta essere una priorità e la pensa bene Elodie, che nelle sue ultime stories Instagram è subito corsa ai ripari, mostrando un modo per essere sempre sensuali anche tra le mura domestiche.















Che la cantante dal talento indiscutibile sia anche diventata una vera e propria icona di bellezza e di stile, ormai un dato evidente. Ma se pensiamo che anche se in casa Elodie sia disposta a perdere il primo posto in classifica in fatto di moda, ci sbagliamo di grosso. Ebbene si, la cantante si è esibita in una storia social, cantando e mostrandosi con una vestaglia extra-lusso.









Un bob cortissimo castano scuro e un outfit casalingo, Elodie ha regalato a tutti un selfie “casalingo” con il viso ricoperto di filtri, ma il dettaglio che fa perdere la testa ai fan è stata la vestaglia di seta firmata Versace decorata con le iconiche stampe barocche in nero, oro e bianco che da sempre sono il simbolo della Maison. Un vero lusso esibito anche in casa, per una cifra che non tutti possono permettersi. Il prezzo? Ben 950 euro. Non male.

