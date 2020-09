La ex pubblica i messaggi e smaschera Mario Balotelli: “Guardate qua”

Alessia Messina ‘smaschera’ Mario Balotelli. Solo poche settimane fa il calciatore che è di recente stato ospite, anche se solo in collegamento, al GF Vip aveva confessato al settimanale Chi di essere innamorato della 27enne siciliana, ex volto di Uomini e Donne. I due si frequentavano da oltre un mese e la relazione sembrava procedere a gonfie vele, tanto che Super Mario aveva già conosciuto la famiglia di Alessia Messina.

Poi, all'improvviso, come riporta Il Giornale, Poi però il colpo di scena: Balotelli ha negato di avere una storia con la ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. "Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c'entrano più con la tua vita?", ha scritto sul suo Instagram.















E ancora; "Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please". Mario non nomina mai l'ex corteggiatrice ma i riferimenti sono chiari e tra le righe accusa la sua ex fiamma di essere alla ricerca di popolarità, proposito che avrebbe perseguito anche attraverso la loro breve relazione.















A scatenare la reazione di Balotelli è stata Dayane Mello, che nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato di un sentimento ancora forte per l'attaccante. Lui ha messo a tacere ogni dubbio ma ha anche negato di avere una storia con Alessia Messina che ora, per tutta risposta si è vendicata pubblicando su Instagram le chat private con il calciatore.











“Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”, ha scritto la ex corteggiatrice di UeD e modella su Instagram condividendo gli screenshot dei messaggi che Super Mario le inviava. Da lui ancora nessuna replica ma sembra puntare dritto a un’altra mora, Elisabetta Gregoraci. “Lasciatemi Elisabetta serena, per favore”, ha cinguettato durante l’ultima diretta del Gf Vip. Super gossip in arrivo?