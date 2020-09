Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, una storia che ha segnato la loro vita. Insieme per la bellezza di 12 lunghi anni, poi la separazione. Un amore grande che, nonostante sia arrivato al capolinea, ha dato prova di saper resistere seppur sotto altra forma. Rispetto, affetto, unità familiare, stima reciproca, tasselli che fanno del loro rapporto un mosaico soggetto a una sempre diversa lettura.

Ne hanno passate molte e continuano a farlo. Cascate di critiche hanno caratterizzato la relazione tra Flavio ed Elisabetta, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d'età, unitamente ad aspirazioni diverse, avrebbero causato una rottura. Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro.















Dopo l'addio a Briatore, la Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo. E ora, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si sta lasciando andare cal corteggiamento dell'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli. La vita privata dell'ex moglie di Flavio Briatore è sotto gli occhi di tutti e nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 si è parlato tanto del suo passato accanto all'imprenditore piemontese.















Il paparazzo dei vip Marcello Sorge ha lanciato la bomba: "Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore. La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo".









Magli ospiti in studio mettono il dito nella piaga e anche il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti afferma: “Sul mio giornale, uscirà un’intervista a un testimone secondo cui Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore con Briatore, ma perché era Briatore”.

