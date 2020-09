Barbara D’Urso, auguri speciali al figlio Emanuele. Mai visto? Ecco il ‘piccolo’ di casa D’Urso

Il post delle ultime ore di Barbara D’Urso ha commosso tutti. Stavolta nessuna critica per la conduttrice televisiva, spesso bersagliata dagli insulti a causa di alcuni suoi scatti ritenuti eccessivi per la sua età o che sembrano ritoccati. La regina di Mediaset ha sempre confessato di amare alla follia i suoi due figli Giammauro ed Emanuele, concepiti dalla relazione sentimentale con il produttore Mauro Berardi. E ciò che ha dedicato ad Emanuele è stato davvero molto bello.

Oggi, 29 settembre, non è una data come tutte le altre per lei. Infatti, compie gli anni proprio il figlio e sul popolare social network Instagram ha voluto lasciare un messaggio toccante. Classe 1988, di professione fa il fotografo ed è precisamente un reporter e ritrattista. In passato è stato anche in Oriente e Medio Oriente per scattare fantastiche foto durante i suoi viaggi effettuati in Palestina, Israele, India e Thailandia per citare alcune nazioni. Ma vediamo cosa lei ha scritto online.















Ha infatti pubblicato sul suo profilo un suo scatto in compagnia di un baby Emanuele. La presentatrice Mediaset indossa una felpa bianca con un panda disegnato sopra, mentre i suoi capelli sono lunghi e castani. Tiene in braccio il bimbo in un'istantanea che è piaciuta proprio a tutti. Il piccolo ha una tutina di colore azzurro, gli occhi chiusi, la manina con il pugno. Le dita di Carmelita sfiorano il mento di Emanuele, mentre con l'altra mano mantiene il ciuccio. La didascalia è strappalacrime.















Ha dunque riportato la frase: "Ti amo, 29 settembre #lamiavita", accompagnata da un cuore rosso. Oltre 33.700 i mi piace ottenuti dal suo post. E questi sono stati i commenti principali dei suoi ammiratori: "Quanto sei bella", "Finalmente una foto come si deve, auguri a tuo figlio", "Cara Barbara, anch'io dico che sono la mia vita, ti capisco, sei una bellissima mamma", "Tantissimi auguri", "Sei una grande donna", "Questa è la Barbara che mi piace più di tutte", "Meravigliosa".









Ti amo❤️29 settembre #lamiavita

Giammauro ed Emanuele hanno rispettivamente 34 e 32 anni. Il primo è un uomo molto riservato, che non ama apparire. Alcuni anni fa ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia con il punteggio massimo, ovvero 110 e lode. Entrambi comunque preferiscono stare distanti dalle telecamere e conducono una vita completamente differente rispetto alla loro madre.

