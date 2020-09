Kate Middleton inarrestabile (e non sbaglia un colpo): cosa farà la duchessa di Cambridge

Se da un lato il principe Harry e Meghan Markle sono alle prese con polemiche scaturite da indiscrezioni, poi smentite, su una loro imminente partecipazione ad un reality show, dall’altro c’è Kate Middleton che è in grado di far parlare di sé esclusivamente per eventi positivi. La moglie di William è molto amata dagli inglesi e, una volta conclusasi la quarantena forzata a causa della pandemia, è ritornata in mezzo alla gente. Nei giorni scorsi ha preso parte ad un meeting con altre mamme.

Successivamente è stata vista uscire in giardino insieme al coniuge, ai suoi figli e al naturalista David Attemborough. Ora invece la notizia di un'altra interessante avventura personale. Infatti, la duchessa di Cambridge ha deciso di provare l'esperienza di scout in compagnia dei ragazzi del 12th Northolt Scout Group della capitale Londra. E non è tutto perché ha ricevuto anche una nomina prestigiosa. Nomina che le ha fatto un piacere immenso; il suo consenso è sempre più alto.















La donna è stata infatti nominata presidente della Scout Association del Regno Unito, insieme al duca di Kent. In futuro potrebbe però diventare l'unica a ricoprire questo importante incarico perché il duca di Kent, ovvero il cugino della regina Elisabetta, è arrivato alla soglia degli 84 anni. L'uomo è presidente da 45 anni, quindi dal 1975. La Middleton ha affermato che essere uno scout permette ai bambini e ai ragazzi di costruire importanti legami e apprendere capacità.















Kate è sembrata molto a suo agio durante questa avventura. Infatti, dalle immagini che sono state postate online si può vedere la duchessa intenta a chiacchierare con tutti, ad arrostire dei buonissimi marshmallow alla brace e a ridere a crepapelle. Ovviamente entusiasta la famiglia reale, che può godersi la popolarità della Middleton. I problemi con Harry e Meghan sono messi da parte per un po' grazie alla figura della consorte del principe William, amata ogni giorno di più.









Eppure nei giorni scorsi Kate Middleton aveva subito delle critiche. La duchessa, in barba alle regole, ha accompagnato Baby George e Charlotte, fin dentro l’aula, facendo indignare molti genitori. Chi ha riportato l’accaduto ha affermato che la duchessa ha avuto un “trattamento privilegiato” e che ha infranto “una regola base imposta dal governo”. La Nichol, giornalista ed esperta di corte, ha giustificato il gesto della Middleton affermando che tutti “hanno avuto un anno difficile”.

