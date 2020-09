Ira contro Maria Monsè, il ritocco della figlia 14enne fa arrabbiare tutti

Lo aveva annunciato in televisione e più precisamente alla trasmissione di Barbara D’Urso, ‘Pomeriggio Cinque’. Ora che però il tutto si è concretizzato gli utenti si sono letteralmente scatenati. Stiamo parlando di Maria Monsè e nello specifico della figlia Perla Maria, la quale si è rifatta il naso ad appena 14 anni. A Barbarella l’attrice aveva confessato di voler permettere all’adolescente di farsi aiutare da un chirurgo estetico al fine di eliminare una piccola imperfezione sul naso.

Pare che ci fossero problemi di autostima nella ragazza, che con questo intervento si sente maggiormente sicura di sé. Già in studio aveva ricevuto una marea di critiche ed adesso sono stati i social a darle contro. La stessa regina di Mediaset aveva detto che un genitore deve essere in grado di dire no ad un proprio figlio nel momento in cui si tratta di una cosa da non fare. Ma la Monsè è andata decisa per la sua strada ed ha concesso questa opportunità a Perla Maria, che ora è più felice. (Continua dopo la foto)















L’annuncio dell’avvenuta operazione estetica è stata fatta da Signoretti, il direttore del settimanale ‘Nuovo’, attraverso i social network. Il ritocchino è dunque andato in porto, nonostante i giudizi negativi espressi da molte persone. E nel nuovo numero della rivista sono state mostrate le foto del cambiamento nella 14enne, che ha un naso diverso. In molti ritengono esagerato ed inaccettabile che a questa tenera età una ragazzina si debba già sottoporre ad interventi correttivi. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto rivelato in tv negli studi di ‘Pomeriggio Cinque’, Perla Maria ha voluto togliere in maniera definitiva una gobba presente sul suo naso. Sotto il post di Signoretti i follower si sono infuriati. Alcuni si sono detti assolutamente “disgustati” della scelta presa da Maria Monsè, che avrebbe dovuto negare il permesso alla figlia. Invece la donna non ha voluto ascoltare nessun consiglio e ha concesso questa correzione alla sua bambina. Per la gioia infinita di quest’ultima. (Continua dopo la foto)









Recentemente la Monsè aveva dichiarato sui Ferragnez: “Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in via del babbuino all’Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione. Fedez ha detto no ad una foto a mia figlia”.

