“Io so tutto”. Michael Schumacher, Elisabetta Gregoraci svela le sue condizioni

Rivelazioni davvero importanti sono state fatte da Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Riguardano le condizioni di salute dell’ex campione della Ferrari, Michael Schumacher, vittima di un gravissimo incidente con gli sci nel 2013. Ci sono state tante ipotesi sull’ex pilota di Formula Uno, ma adesso è stata l’ex moglie di Flavio Briatore a fornire dettagli interessanti. Ha affermato che lui è in grado di comunicare esclusivamente con l’ausilio degli occhi.

Ha praticamente un comunicatore oculare che riesce ad attivare battendo l’occhio o, in alternativa, col movimento della pupilla. Non ha la possibilità infatti di esprimersi a parole. Inoltre, la gieffina ha aggiunto che si trova con la moglie Corinna in Spagna e vivono entrambi sull’isola di Maiorca, in una villa. La conduttrice tv ha detto ancora: “La moglie ha allestito un ospedale in casa”. Non sono state le uniche confidenze di Elisabetta, che ha spiegato chi va a fargli visita. (Continua dopo la foto)















La Gregoraci ha appreso queste informazioni importanti soprattutto grazie al rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Lei ha rivelato ancora: “Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”. Non ha però voluto fornire i nomi di questi soggetti che sono autorizzati a visitare Schumacher. L’ex direttore della Ferrari, Jean Todt, fa comunque parte al 100% di questa mini lista, visto che ha detto recentemente: “Sta lottando, possiamo solo stargli vicino”. (Continua dopo la foto)















Stando alle notizie circolate finora, Schumacher si trova quindi nella Tenuta Las Brisas vicino Andratx, ovvero nella parte sud-ovest dell’isola delle Baleari. Abita nella Villa Yasmin, la residenza di lusso che è stata comprata due anni fa per 30 milioni di euro. La villa è in un’area che ha un’estensione di 15 mila metri quadrati. Al suo interno ci sono due piscine, un eliporto, una palestra ed un giardino enorme, circondato dalle palme. Un edifico sicuramente molto sontuoso. (Continua dopo la foto)









Il neurologo Riederer ha annunciato che il trauma sarebbe irreversibile: “Respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare”. Il professor Riederer è stato molto diretto in un documentario su Schumacher realizzato da TMC Francia. “Non credo proprio che lo rivedremo mai più come prima”.

