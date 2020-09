Sabato 26 settembre, in una bellissima giornata di sole e nell’incantevole cornice del lago di Como, Elettra Lamborghini ha pronunciato il fatidico sì. Come aveva già anticipato, la scelta del luogo in cui celebrare il suo matrimonio con Afrojack è infine ricaduta su Villa Balbiano, splendida dimora storica affacciata sul ramo di Como.

Lei si è occupata in prima persona di tutti i dettagli delle nozze, con l’aiuto di un super wedding planner e volto della televisione: Enzo Miccio. “Nella mia vita sono stata così fortunata a trovare una persona così buona… nel 2020 poi…devo essere stata proprio brava per meritarmi un regalo del genere…”, ha scritto su Twitter Elettra Lamborghini pubblicando la prima doto da marito e moglie. (Continua a leggere dopo la foto)















La cerimonia è stata officiata dal sindaco di Tremezzina Mauro Guerra, davanti a cento invitati. La ventiseienne nipote di Ferruccio Lamborghini, cantante e star dei reality italiani e spagnoli, e il deejay e producer 33enne hanno scelto per la festa il loro secondo anniversario. La coppia, infatti, si è fidanzata il 26 settembre 2018. (Continua a leggere dopo la foto)















La cantante è apparsa raggiante. Presenti alle nozze tanti amici e parenti, ma soprattutto i fratelli e le sorelle di Elettra: Ferruccio e Flaminia e Lucrezia, le gemelle che le hanno fatto da testimoni di nozze. Grande assente la sorella Ginevra, che aveva annunciato la notizia qualche giorno prima.

Da allora si sono succedute diverse ipotesi: dalla malattia agli attriti tra le due sorelle.

Durante le nozze Ginevra aveva augurato ai neo sposi gli auguri tramite un messaggio social: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch’io”, aveva scritto la sorella di Elettra. Classe 1994, la ragazza ha deciso di seguire le orme di nonno Ferruccio e di papà Tonino, lavorando nell’azienda di famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)









In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Elettra Lamborghini ha spiegato il perché dell’assenza della sorella Ginevra: “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo..”, ha spiegato non aggiungendo altri particolari.

Guendalina Canessa innamorata: chi è il nuovo fidanzato (di 10 anni più giovane)