Denis Dosio è il concorrente più giovane di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da lunedì 21 settembre 2020 con la conduzione di Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e l’ex gieffina e showgirl Antonella Elia.

La sua carriera inizia quando Denis Dosio ha solamente 14 anni. Tutto parte quando decide di aprire un canale su YouTube, in cui racconta aneddoti della sua vita.

E, come raccontato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, non sono mancati atti di bullismo. "Mi arrivavano video di persone che a scuola mi prendevano in giro e dicevano cose terribili, allora mi sono chiuso in me stesso per un anno e mezzo. Perché volevo continuare a seguire il mio sogno, ma non volevo sentire quello che dicevano gli altri", ha raccontato il 19enne ai suoi compagni d'avventura.















Grazie alla sua amicizia con Luca Vittozzi, ex protagonista del reality di Rai Due Il Collegio, comincia a essere notato, fino ad arrivare come ospite da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. "A 17 anni sono arrivato a 100mila follower, è scoppiato il fenomeno Denis Dosio. Quindi il mio ottimismo ha quella sofferenza dentro", ha detto al GF Vip. Attualmente solo su Instagram conta 813mila follower, mentre su TikTok ne conta un milione e mezzo.















Denis è un vero idolo per gli adolescenti che gravitano nel mondo dei social e proprio del mondo dei social è la sua ex fidanzata. La storia tra i due è finita poco tempo fa ed è stato proprio Denis a confermarlo: "Io e Aurora ci siamo sentiti per due mesi. Ho provato cose bellissime per lei come lei ha provato cose bellissime con me, spero. Soltanto che la distanza era troppa: Forlì – Roma dista qualcosa come tre ore e mezza in treno. Abbiamo capito entrambi che avevamo bisogno di sentirci vicini e che non ce la facevamo a distanza. Quindi siamo rimasti in buoni rapporti".









Aurora Celli è senza ombra di dubbio una delle TikToker più influenti del momento. Classe 2003, la giovane influencer vive ad Ariccia ed è stata in grado di conquistare oltre un milione di fan. È stata premiata come migliore Tik Toker in occasione della venticinquesima edizione del Romics e la sua famiglia è la proprietaria di un atelier di abiti da sposa diventato famoso grazie al programma di Real Time l’Atelier dei Sogni.

