Guendalina Canessa si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione al GF. Era la settima edizione del reality e nonostante siano passati tanti anni nessuno ha dimenticato la vamp fiorentina che è stata uno dei personaggi più indimenticabili che hanno varcato la famosa porta rossa della Casa.

Ma è presto balzata agli onori della cronaca rosa per il legame, finito da anni, con Daniele Interrante. L'ex gieffina e l'ex tronista di UeD si sono sposati e dal loro amore è nata Chloe. Nata nel 2010, l'unica figlia di Guendalina cresce a vista d'occhio e lei, che oltre a essere una influencer è una assidua frequentatrice dei salotti di Barbara D'Urso è solita postare spesso foto che la ritraggono in compagnia di Chloe, che ormai è una signorina.















A guardare le ultime foto social, Chloe sembra assomigliare sempre di più al padre, ma la femminilità e lo stile li ha ereditati dalla sua mamma. "È Arrivata la mia Mini Me", ha scritto sotto a uno scatto recente Guendalina. E i fan: "Ma da quando è così grande?", "Si è trasformata, grandissima!", "A me sembra più Mini Daniele!", "Sembrate sorelle!".















Ma c'è un'altra novità dal suo Instagram: Guendalina Canessa ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della sua storia con il cestista Pietro Aradori, ha scelto un altro giocatore di basket nella sua vita. La 39enne è ora legata a Claudio Tommasini, 29 anni. Sul social i due si fanno vedere insieme, mano nella mano, ufficializzando di fatto la liaison che sembra già molto "avanti". E infatti nelle sue IG Stories lei scrive: "Amore mio".









Visualizza questo post su Instagram Noi ❤️ #florence #family #love Camicione by @maison9paris Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 27 Set 2020 alle ore 11:33 PDT



Claudio Tommasini è nato a Bologna il 2 aprile del 1991 (dunque ha 10 anni meno di lei), ha giocato nel settore giovanile della Virtus Bologna continuando poi da senior con la maglia di Forlì nel 2009/2010. Claudio ha poi indossato nuove casacche di altre squadre d’Italia e ora è di nuovo a Rieti, nel team dove aveva già giocato nel 2017/2018. Guenda non chiarisce come sia nato l’amore tra di loro, è probabile lo abbia conosciuto proprio grazie al suo ex.

