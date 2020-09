“Benvenuto Edoardo”. Dopo Alessandro e Leonardo un altro maschietto per la coppia vip

Non c’è due senza 3 e ora il terzo figlio, un altro maschietto, è arrivato ad allargare la splendida famiglia vip. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram de papà, che con la bellissima moglie ha già due gemelli di due anni e mezzo, Alessandro e Leonardo che spesso appaiono sui loro profili. Alvaro Morata e Alice Campiello di nuovo genitori!

Probabilmente la neo mamma ha avuto un parto cesareo, dato che due ore prima dell’annuncio di Alvaro lei ha pubblicato tra le stories una foto in ospedale con scritto “Ci siamo”. Poi le prime foto del terzo figlio, alcune scattate anche in sala parto e in cui Alice sorride mentre nasce il piccolo Edoardo. Già, Edoardo: questo è il nome scelto per il loro terzogenito come rivelato poco dopo aver annunciato di essere di nuovo in dolce attesa. (Continua dopo la foto)















“Benvenuto al mondo figlio. Mamma e figlio stanno benissimo. Alice è incredibile, grazie per avermi reso di nuovo l’uomo più felice del mondo. Vi amo”, ha scritto Alvaro presentando al mondo il piccolo Edoardo Morata, che è venuto al mondo a Torino, dove la famiglia si è trasferita da pochi giorni. Morata infatti è tornato a giocare nella Juventus dopo alcuni anni a Madrid. (Continua dopo la foto)















L’annuncio era arrivato a febbraio scorso: “Presto in cinque”, aveva scritto Alice sui suoi social, dopo aver scoperto che la famiglia si sarebbe allargata ulteriormente. Morata e la Campello si sono conosciuti nel 2016 e la loro relazione è culminata nel matrimonio celebrato a Venezia il 17 giugno 2017. Poi, ad aprile, hanno rivelato il sesso del bebè. (Continua dopo foto e post)











“Un altro maschietto! E continua la ricerca della piccola principessa con i tre moschettieri. Siamo molto felici!”, aveva scritto sempre Alice sotto a un’altra foto dolcissima in cui i suoi bambini le accarezzano il pancino. Tanti, tantissimi i commenti piovuti sotto, anche da vip come Chiara Ferragni e Michela Quattrociocche. Insomma, pare che Alice e Alvaro già pensino a un quarto figlio, nella speranza di accogliere finalmente una femminuccia.

