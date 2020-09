“È nato ed è meraviglioso”. Fiocco azzurro per gli attori, genitori per la prima volta

Fiocco azzurro per la coppia di attori: è nato il loro primo figlio. E così, a un anno dal matrimonio celebrato in gran segreto, la famiglia si allarga. A comunicare la lieta notizia, direttamente i neo genitori che, via Instgram, hanno annunciato la nascita del loro primo erede. È un maschietto.

La mamma ha condiviso una foto tenerissima in cui stringe le manine del piccolo che, come sottolinea nella didascalia del post dove svela anche il nome, è venuto al mondo qualche settimana fa: “Huxley Robert Wood è arrivato qui qualche settimana fa e questo piccolino è tutto”. Anche il famoso marito ha pubblicato sul suo Instagram la stessa, dolcissima foto e scritto sotto: “Il nostro bambino è nato, il suo nome è Huxley. È meraviglioso e no, probabilmente non sono affari vostri – ha scherzato – Ci vediamo fra 18 anni”. (Continua dopo la foto)















Melissa Benoist e Chris Wood sono quindi diventati genitori per la prima volta. Il piccolo è nato qualche settimana fa ma solo ora i due attori hanno deciso di condividere la notizia con follower, fan e giornalisti. A breve la Benoist tornerà sul set per girare gli ultimi venti episodi di Supergirl, serie tv che le ha regalato la grande popolarità e che le ha fatto conoscere l’attuale marito. (Continua dopo la foto)















È stato proprio grazie alla serie che si sono conosciuti e innamorati. Lui ha lasciato la serie della CW qualche anno fa mentre lei dirà addio al set a breve: la sesta stagione, in onda nella primavera 2021, sarà infatti l’ultima. La Benoist tornerà a recitare a breve anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale di inizio delle riprese. (Continua dopo foto e post)











Melissa Benoist e Chris Wood si sono conosciuti e innamorati nel 2017 sul set di Supergirl. È stato un colpo di fulmine per entrambi e il matrimonio è arrivato due anni dopo, nel 2019. Il secondo per l’attrice, che dal 2015 al 2017 è stata legata a Blake Jenner, collega di Glee. Poi l’annuncio della gravidanza a marzo scorso e a metà settembre l’arrivo del piccolo Huxley Robert. Auguri!

