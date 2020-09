“Come i Kardashian”. Harry e Meghan Markle, scoppia la bomba. E il caso

L’ultima voce riguardante il principe Harry e sua moglie Meghan Markle è di quelle clamorose. Alcuni rumors hanno infatti riferito che lei sta progettando la partecipazione ad un reality show, “come i Kardashian”. Entrambi sarebbero i grandi protagonisti di questa trasmissione, ma queste indiscrezioni hanno già sollevato un caso. La bomba è stata sganciata dall’informatissimo ‘Sun’. I duchi di Sussex hanno immediatamente smentito in maniera categorica la notizia, ma non è bastato per il momento.

Un portavoce della coppia ha quindi detto che non è in programma una cosa simile in futuro, quindi non avrebbero alcuna intenzione di prendere parte ad un reality. Invece queste voci hanno detto che starebbe ancora stretto il contratto milionario con Netflix, quindi la donna vorrebbe osare e fare qualcosa in più per essere alla ribalta. Questo nuovo progetto sarebbe stato confermato da una persona molto vicina a Harry e Meghan. Andiamo a vedere i particolari di questo mistero.















"Meghan vuole fare luce sulla sua vita. Harry e Meghan hanno molte idee per produrre documentari sulla cura dell'ambiente e per combattere la povertà, ma Netflix vorrà qualcosa in cambio da loro". Ed ecco quindi spuntare fuori dettagli incredibili. Per circa tre mesi dovrebbero essere seguiti dalle telecamere, ma non è stato specificato se all'interno o meno della villa super lussuosa situata a Montecito. E sarebbero quindi protagonisti nella vita quotidiana: "Meghan spera che il mondo veda la vera lei".















La famiglia reale non ha voluto lasciare alcun commento in merito a queste news circolate con insistenza. I legami comunque sono già precari da tempo. Sia l'ex attrice che il secondogenito di Carlo e Diana hanno però preso le distanze da questo articolo del 'Sun'. Con i giornalisti di questo tabloid non hanno mai avuto un rapporto positivo. Infatti, è sempre stato considerato avverso dai due e sono anche state intraprese delle azioni legali. Chissà se non accadrà anche stavolta.









Alcuni giorni fa sono state riportate in auge alcune affermazioni di Harry che hanno scatenato la furia degli inglesi: “Non voglio stare seduto a Windsor. Ma in genere non mi piace l’Inghilterra così tanto e, sai, è bello essere lontano da tutta la stampa e dai giornali”. Nonostante con queste frasi il popolo britannico si sia infuriato, c’è chi ha anche preso le difese dell’uomo. In particolare, un commentatore reale.

