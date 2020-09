Notizia bellissima per il famoso cestista italiano Marco Belinelli. Si è infatti ufficialmente unito in matrimonio a San Giovanni in Persiceto con la sua storica fidanzata Martina. Infatti sono legati sentimentalmente addirittura da quando entrambi avevano appena 15 anni. In passato l’atleta aveva detto che il lockdown aveva reso ancora più forte il loro rapporto: “Durante la quarantena abbiamo rafforzato il nostro legame e adesso pensiamo al matrimonio”. Matrimonio che è avvenuto.

I due si sono detti sì nella loro cittadina di origine, che si trova in Emilia-Romagna e più precisamente nel Bolognese. Il campione di basket aveva dunque rivelato le sue intenzioni di nozze circa due mesi fa. Questo quanto dichiarato: "Quando è iniziato il lockdown, io e la mia fidanzata abbiamo pensato 'o bene bene o male male'. Ma è andata alla grande, tra esperimenti in cucina e una valanga di serie tv". Tornati in Italia, hanno invitato amici e parenti per questo giorno speciale.















La coppia ha riferito: "Abbiamo scelto poco clamore. Nel rispetto delle regole anti-Covid. Non ci sembrava opportuno esporre gli ospiti ad evitabili rischi. Ci sarà tempo il prossimo anno per festeggiamenti in grande". Lui ha indossato per l'occasione un completo di Tom Ford, lei un abito Atelier Emè. Il menù scelto al ristorante è stato tipicamente emiliano, con una crostata di nutella come dolce nuziale. Non è stato presente il bulldog Lemon, che ha avuto problemi di salute.















Dunque, Martina e Marco si sono conosciuti la prima volta sui banchi di scuola, alle superiori. Si sono innamorati e la loro relazione è proseguita in modo felice nel tempo, fino a questo importantissimo passo. La cerimonia è stata tenuta segreta per evitare che potessero crearsi assembramenti. Il matrimonio è andato più che bene nel complesso. Davvero molto interessante il pranzo alla vicina Osteria Mirasole. Ora i due possono essere ufficialmente chiamati marito e moglie.









Visualizza questo post su Instagram Mr & Mrs 26/09/2020 😍 Un post condiviso da Marco Belinelli (@mbeli21) in data: 27 Set 2020 alle ore 1:38 PDT

