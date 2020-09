Una splendida notizia per il calciatore di Serie A. Il difensore in forza all’Inter, Andrea Ranocchia, è infatti diventato papà. Ad annunciarlo sul social network Instagram è stato lo stesso atleta, postando la foto della bimba appena nata. Il giocatore ha infatti scritto online: “D’ora in poi saremo in 4! Adele Luna”. Ha infatti già un figlio di nome Lorenzo. Poi ha anche aggiunto un cuore a corredo dell’istantanea. Un momento sicuramente di pura gioia per lui, che ha avuto una soddisfazione extra-sportiva decisamente bella.

Ovviamente, sono stati innumerevoli i commenti postati dai suoi seguaci del popolare social network. C'è chi ha scritto: "Tantissimi auguri", "Tanti auguri Andrea", "Congratulazioni". In attesa di scendere in campo con più frequenza nel calcio giocato, Ranocchia può sicuramente godersi questa sua immensa felicità. I like, fino a questo momento, hanno raggiunto e superato quota 21.400 in pochissimo tempo. Tutto il mondo nerazzurro gli ha fatto i più sinceri auguri.















Non c'è soltanto Andrea al settimo cielo per una notizia simile. Infatti Giorgia Palmas e Filippo Magnini non potrebbero essere più felici di così. Pochi giorni fa è nata la loro prima figlia insieme, Mia, e dopo aver dato il lieto annuncio a tutti ecco arrivare il primo ritratto di famiglia. Venerdì scorso, infatti, avevano entrambi pubblicato uno scatto in cui si vedevano solo le manine della piccola accompagnato da didascalie dolcissime. Mamma e figlia non sono ancora tornate a casa dopo il parto avvenuto tre giorni fa.















Giorgia Palmas ha da poco postato la prima foto di famiglia: lei sul letto con in braccio Mia e Filippo che la bacia teneramente. "Il senso della vita – scrive sotto – Il nostro sogno diventato realtà Mia (e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto)". Il post, nemmeno a dirlo, ha fatto presto il pieno di like e commenti di vip e non solo. Anche papà Filippo ha voluto condividere sul suo profilo la prima foto insieme alla sua principessa. E i suoi occhi parlano chiaramente.









D'ora in poi saremo in 4! Adele Luna 💖

Nello scatto social Magnini sorride quasi estasiato mentre è intento a guardare la sua bimba tenendola tra le braccia. "E io ti guardo per ore ed ore – scrive nella didascalia a corredo del post, anche questo super commentatissimo da fan e amici vip – Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango… Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire".

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presentano la figlia: la prima foto con Mia