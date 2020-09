Giorgia Palmas e Filippo Magnini non potrebbero essere più felici di così. Pochi giorni fa è nata la loro prima figlia insieme, Mia, e dopo aver dato il lieto annuncio a tutti ecco arrivare il primo ritratto di famiglia. Venerdì scorso, infatti, avevano entrambi pubblicato uno scatto in cui si vedevano solo le manine della piccola accompagnato da didascalie dolcissime.

Mamma e figlia non sono ancora tornate a casa dopo il parto avvenuto tre giorni fa, ma Giorgia Palmas e il suo futuro marito hanno comunque fatto felici i fan condividendo i primi istanti accanto a Mia. Ad attenderli a casa c’è Sofia, la bambina che la showgirl ha avuto dalla sua precedente relazione con Davide Bombardini. Solo a quel punto la famiglia sarà realmente al completo, come ricorda la stessa ex Velina nella didascalia del nuovo post. (Continua dopo la foto)















Come detto, Giorgia Palmas ha da poco postato la prima foto di famiglia: lei sul letto con in braccio Mia e Filippo che la bacia teneramente. “Il senso della vita – scrive sotto – Il nostro sogno diventato realtà Mia (e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto)”. Il post, nemmeno a dirlo, ha fatto presto il pieno di like e commenti di vip e non solo. (Continua dopo la foto)















Anche papà Filippo, che al contrario di Giorgia è alla sua prima esperienza da genitore e per questo non riesce a contenere la sua gioia, nelle stesse ore ha voluto condividere sul suo profilo la prima foto insieme alla sua principessa. Basta guardare gli occhi dell’ex campione di nuoto per capire quanta felicità mista a emozione sta provando in questi giorni. (Continua dopo foto e post)











Nello scatto social Magnini sorride quasi estasiato mentre è intento a guardare la sua bimba tenendola tra le braccia. “E io ti guardo per ore ed ore – scrive nella didascalia a corredo del post, anche questo super commentatissimo da fan e amici vip – Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango… Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”.

