Emma Marrone ieri pomeriggio ha presenziato come ospite di Mara Venier a Domenica In. Durante il programma la cantante ha raccontato come ha trascorso la quarantena ed ha spifferato i suoi nuovi progetti lavorativi. Questo, infatti, è proprio un bel periodo di lavoro intenso per Emma, che si barcamena tra la giuria di X Factor e in radio col nuovo singolo, Latina. Domenica In, accade l’impensabile. Il terrore negli occhi di Emma Marrone: “È successo improvvisamente”. Durante la canzone della Marrone, la steadycam che la stava riprendendo è crollata a terra e la regia ha immediatamente staccato riprendendola da una telecamera fissa. Il mezzo secondo di terrore negli occhi di Emma quando ha visto la steadycam cadere ha segnato la storia. Ecco il video.

A Domenica In è crollata una telecamera mentre cantava Emma Marrone (nella puntata di ieri, domenica 27 settembre 2020). La cantautrice salentina è incappata in un incidente di percorso mentre si esibiva sulle note di Latina, l’accaduto è andato in onda live dal salotto di Mara Venier, Domenica In. La Marrone ha parlato di sé a ruota libera, parlando di lockdown, famiglia, musica e indipendenza. Niente avrebbe potuto avvertire Emma che di lì a poco sarebbe successo qualcosa di insolito. Come ad esempio la caduta di una telecamera a Domenica In. Dopo averla intervistata, Mara Venier ha invitato la cantante ad esibirsi sulle note di Latina, il suo ultimo singolo. Durante l’esibizione, il crollo della steadycam, ha letteralmente “sconvolto” la cantautrice, spiazzata per una frazione di secondo così come mostra il video condiviso dall’account Twitter “Se Lallero”, che vi riportiamo a seguire. (Continua dopo le foto)





























Il terrore nel volto di Emma per il crollo della steadycam. #DomenicaIn pic.twitter.com/6IWJNWPvOF — LALLERO (@see_lallero) September 27, 2020

L’intervista si è aperta con un doveroso omaggio alla carriera di Emma, che il 26 settembre ha festeggiato l’11esimo anniversario dal suo debutto nella scuola di Amici: “Sono passati 10 anni che ne sembrano 20, perché non mi sono mai fermata. Ho fatto tante cose, tanti progetti, duettato con artisti importanti. Quando rivedo la foto della vittoria ad Amici penso sempre che faccio bene ad essere così come sono, così testarda, così cocciuta, così libera. Io non sono mai cambiata, dentro sono sempre la stessa. Altrimenti non sarei felice. E un artista infelice non è produttivo perché non saprebbe regalare emozioni.”. (Continua dopo le foto)









Nell’intervista a Domenica In, Emma ha toccato anche l’argomento della propria malattia. La cantautrice aveva annunciato su Instagram di doversi fermare per combattere il tumore che l’aveva colpita, tumore da cui ora è guarita con tanta forza: “Ho deciso di farlo perché non potevo sparire nel nulla. Le persone sanno chi sono, quindi potevano trovarmi in clinica, fare video e travisare le cose. E quindi ho voluto dire io la verità per evitare che altri ci speculassero. E poi do valore ai soldi, c’erano dei ragazzi che si stavano preparando per venire da me a Malta a vedermi.”.

Clamorosa lite al GF Vip. Stefania Orlando perde il controllo con la “vippona”