Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Da sempre nell’occhio del ciclone, dopo la (seconda) rottura con il marito Stefano De Martino non c’è giorno in cui non si parli di lei (e di lui, a dirla tutta). Dalle ultime a quanto pare, l’argentina che ha da poco festeggiato i 36 anni sembra essere riuscita a ritrovare il sorriso con Antonino Spinalbese, hair stylist che è accanto a lei già da diverse settimane ormai.

Tra loro sembra essere nato un rapporto stabile e che facciano sul serio, anche se naturalmente bisogna dare tempo al tempo per capire come si evolverà questo rapporto nato da poco. Ma, proprio perché sempre nel mirino, qualche giorno fa Belen ha preso una decisione drastica: ha cambiato le impostazioni del suo profilo Instagram, dove non è più possibile commentare i suoi post.















Una decisione drastica che ha sorpreso tutti visto che Belen è sempre stata attivissima sul social dove conta quasi 10 milioni di follower e sempre mostrato di non preoccuparsi più di tanto dei cosiddetti hater. Ma stavolta, all'ennesima critica, deve aver perso la pazienza. Ora, sempre perché è costantemente 'monitorata' da giornalisti e fotografi, è stata paparazzata per le vie di Milano insieme alla sorella.















Nelle foto l'argentina appare "magrissima, scura in volta" e con pochi "sorrisi tirati". Il magazine, come detto, ha pizzicato la showgirl argentina con Cecilia, "l'unica che non la delude mai", aggiunge Oggi che mette in relazione la sua aria piuttosto preoccupata di Belen con le turbolenze amorose di questa sua estate che è iniziata con la rottura con il marito.











Ancora: il gossip impazzito sul triangolo con Alessia Marcuzzi, il flirt-lampo con Gianmaria Antinolfi a Capri e infine la nuova relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese, iniziata ad Ibiza. Tutto, ovviamente, finito sulle prima pagine dei giornali che si occupano di cronaca rosa e sul web. Anche qualche settimana fa Belen aveva allarmato i fan, preoccupati per la sua magrezza e ora questi scatti esclusivi che riaprono il ’caso’.

