“Guardate Francesco!”. Ilary Blasi riprende il marito a tradimento. Totti beccato così

Ilary Blasi e Francesco Totti regalano sempre tante emozioni. I fan della coppia non corrono il rischio di annoiarsi perchè l’ex capitano giallorosso e la sua splendida moglie non fanno altro che deliziare i loro follower con siparietti sempre molto divertenti. Una coppia affiatata, che non perde mai il senso dell’ironia. Un ingrediente indispensabile per sdrammatizzare anche sugli impegni quotidiani di famiglia.

Pochissime ore fa, la conduttrice televisiva, sempre molto attiva sui social, ha condiviso alcuni dettagli sul proprio sabato pomeriggio. Non è mai mancato da parte di Ilary Blasi un certo occhio di riguardo nei confronti dei fan, sempre molto attenti a seguire come procede la vita familiare del bomber giallorosso. E anche Francesco Totti restituisce alcune perle imperdibili.















Tra le varie passioni 'casalinghe' della conduttrice, prima tra tutte seguire le puntate di Verissimo, per poi fare cadere l'attenzione su cosa possa o meno combinare in casa il marito maldestro ma dalla battuta sempre pronta in grado di sdrammatizzare e smorzare eventuali tensioni di coppia. Ed è così che la romana è passata a riprendere suo marito in un'altra stanza della loro casa.















Sipario aperto e il divertimento abbia inizio. Francesco Totti non poteva che essere beccato esattamente così, ovvero comodamente seduto su divano di casa, con tanto di coperta calda sulle gambe e ovviamente il simpaticissimo amico a quattro zampe nonchè mascotte della famiglia. Insieme accoccolati al caldo durante un freddo pomeriggio autunnale. Cosa esiste di meglio?









E la coppia non può che essere l’immagine perfetta di un amore destinato a durare. Lo ha confermato il bomber a giugno, in occasione dell’anniversario di matrimonio. Una scritta recitava: “Due bambini che cresceranno insieme! La prima foto e poi… 15 anni di noi”. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato anche sui social il loro importante anniversario di nozze, sposati dal 19 giugno 2005.

