Gabriel Garko rompe il silenzio dopo il coming out. L’attore torna a parlare in pubblico e risponde agli attacchi al GF Vip

Gabriel Garko, dopo il coming out il messaggio social. Dopo aver deciso di vestire nuovamente i panni di Dario, pubblicamente, Gabriel Garko comunica a tutti il suo “segreto di Pulcinella” e lo fa proprio al cospetto del pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo il coming out l’attore decide di fare un altro passo in avanti, ringraziando chi lo ha sostenuto e ha dato la forza e il coraggio di uscire allo scoperto.

Il confronto con Adua Del Vesco ha dato a Gabriel Garko la spinta per poter dire qualcosa subito dopo, quando ancora gli animi risultano caldi: “Imparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi”. Replica così ai commenti spiacevoli che ha sopportato dopo la confessione. Ma non solo polemiche costellano l’intera vicenda. Gabriel Gark0 ha trovato anche molta solidarietà. (Continua a leggere dopo la foto).















Il primo messaggio su Instagram da parte dell’attore raggiunge subito 500.000 follower, per spiegare a tutti il motivo di quella “favola di cartone, che non è mai esistita”, ma anche un segreto che non era più tale da diverso tempo e che chiedeva solo l’ultimo passo avanti per venire allo scoperto. Garko ha ringraziato quanti lo hanno supportato, togiendosi anche un sassolino dalle scarpe verso quelle battute. (Continua a leggere dopo la foto).















“Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno riimparero a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. ( per i più maligni). Un bacio di cuore sostenendo la promessa del post precedente”. Nessun altro tipo di omissione, dunque, attenderemo da Garko, ma solo il proseguimento di una vita privata che non ha più la necessità di trovare dolorosi nascondigli dietro una maschera. (Continua a leggere dopo le foto).









Reazioni contrastanti che aveva previsto prima della confessione. Lo aveva affermato chiaramente poche ore prima di entrare nella Casa del Grande Fratello: “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”.

