Splendida notizia per la famosa attrice, che convolerà a nozze. Stiamo parlando dell’interprete Lily Collins, che ha deciso di dire sì e dunque di sposarsi con il regista Charlie McDowell. I due hanno iniziato la relazione sentimentale l’anno scorso ed è scoppiata subito la passione. La protagonista di ‘Shadowhunters’ ha comunicato a tutti il lieto evento con un post pubblicato sul social network Instagram. Stando a quanto appreso, il matrimonio avrà luogo il prossimo anno, nel 2021.

La giovane è perdutamente innamorata della sua dolce metà e non ha avuto alcun dubbio nell’accettare la proposta. Ha anche dato vita ad una commovente didascalia. I due hanno 6 anni di differenza, infatti la Collins ha 31 anni mentre McDowell 37. Lei ha fatto vedere il bellissimo anello a tutti i suoi follower. Questi ultimi ovviamente non hanno potuto che apprezzare e farle i migliori auguri per un futuro felice. Vediamo nel dettaglio quali parole ha usato la bellissima Lily. (Continua dopo la foto)















Ha scritto sotto l’immagine: “La gioia più sincera che abbia mai provato. Ti aspettavo da una vita e non vedo l’ora di trascorrere la mia vita con te”. In seguito ha aggiunto ancora: “In un tempo pieno di buio ed incertezze hai illuminato la mia vita”. Il suo futuro marito Charlie McDowell è nato nel 1983 ed è il figlio degli attori Malcolm McDowell e Mary Steenburgen. Quando aveva appena 23 anni, ha fatto il suo debutto nel mondo della regia con il cortometraggio ‘Bye Bye Benjamin’. (Continua dopo la foto)















Successivamente è stato il regista di grandi interpreti cinematografici come Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford nel film ‘La scoperta’ del 2017. Sono stati visti insieme per la prima volta in assoluto nel luglio del 2019, precisamente nella città di Los Angeles. Lily e Charlie hanno poi annunciato il fidanzamento il mese dopo, quando ormai i rumors erano fortissimi. Prima di legarsi all’attrice, lui era stato con la collega Emilia Clarke, ovvero Daenerys ne ‘Il Trono di Spade’. (Continua dopo la foto)









Anche la 31enne ha comunque alle spalle altri legami amorosi importanti. Infatti, è stata fidanzata con gli attori Zack Efron, famoso per ‘High School Musical’, e con Taylor Lautner. Poi dal 2013 fino al 2018 è stata insieme a Jamie Campbell Bower, un collega conosciuto proprio sul set cinematografico di ‘Shadowhunters: città di ossa’. Ora però il passo più grande della sua vita.

“Identiche!” L’attrice presenta la sorella Elisa: sono due gocce d’acqua