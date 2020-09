“Non ci sarò al suo matrimonio”. Elettra Lamborghini, si scopre a pochissimo dalle nozze: un’assenza pesante in famiglia

Elettra Lamborghini e Afrojack, le nozze più attese. Che la cerimonia abbia inizio sul Lago di Como. È arrivato il momento del fatidico ‘si’ tra la cantante 26enne e il suo innamoratissimo deejay olandese di 33 anni. Nelle ultime settimane non si è parlato di altro e le nozze, orchestrate da Enzo Miccio e dalla sua secolare esperienza come wedding planner, si terranno tra pochi intimi.

L’emergenza sanitaria ha fatto prendere qualche dovuta precauzione. Test Covid-19 nei giorni immediatamente precedenti il matrimonio hanno permesso di poter festeggiare il lieto evento, in grande stile ma con una certa cautela. Tutto è ormai pronto e le fedi acquistate al Quadrilatero della Moda di Milano finalmente potranno essere indossate tra lacrime di commozione e amore a cascata. (Continua a leggere dopo la foto).















L’attesa è stata dolce ma si è fatta sentire. Le parole di Elettra Lamborghini durante l’organizzazione del matrimonio lasciavano comprendere lo stato d’animo di tutti: “Sarà bellissimo e non vedo l’ora”, ha scritto Elettra nel suo ultimo post Instagram, in cui ha svelato anche il bob abbinato ai tre abiti scelti per ogni momento della cerimonia. E se non bastasse, ad affiancare Miccio ci sarà un altro pezzo da novanta del settore nuziale, Vincenzo d’Ascanio, event production e floral designer. (Continua a leggere dopo la foto).















E come si sa, le testimoni scelte da Elettra sono proprio le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia mentre lo sposo avrà al suo fianco il migliore amico. Ma all’appello sembra mancare qualcuno, e non certamente per sicurezza sanitaria anti-Covid. Non sembra aver accettato l’invito Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra. A dare conferma dell’attrito, un post reso pubblico da Ginevra Lamborghini in persona. (Continua a leggere dopo le foto).









Nel post si apre il sondaggio: “Andrai al matrimonio di Elettra?”. La risposta della sorella fa sobbalzare sulla sedia con il suo ‘no’ secco. I motivi non sono noti, ma quel che si sa è che Ginevra è l’unica a essersi messa da parte. Cantante di professione e con la musica nel sangue, Ginevra ha dato alla luce il singolo “Scorzese”. Rimane solo da comprendere che rapporto esista tra le due e se davvero prima o poi “il resto scompare”.

