“Io e il mio fidanzato”. Barbara D’Urso, la foto ‘di coppia’ fa furore. E lei spiega tutto

Barbara D’Urso è tornata grande protagonista in televisione con le sue trasmissioni Mediaset. Ma, come successo nei mesi estivi, continua a pubblicare anche numerosi post sui social network. In particolare, su Instagram posta immagini di sé a volte anche divertenti. E nelle ultime ore ha voluto proporre una didascalia ironica, con una foto molto simpatica. Ha finto di essere legata sentimentalmente, ma come si può ben capire vedendo l’istantanea non si tratta di un uomo.

Ha semplicemente voluto ridere un po’ e provocare bonariamente i suoi follower, che hanno gradito questa sua attività social. Ancora una volta si può quindi dire che Carmelita, almeno ufficialmente, resta ancora single. Il gossip impazza spesso su di lei, ma la donna ha sempre confermato di non essere fidanzata. O perlomeno non è fidanzata con un essere umano. Perché, come ha affermato scherzosamente su Instagram, il suo cuore è impegnato con un oggetto ben preciso. (Continua dopo la foto)















Si è dunque ripresa mentre è intenta a riposarsi su un letto e a leggere un libro. Al suo fianco c’è un enorme orsacchiotto di peluche di colore bianco. Nella didascalia, la D’Urso ha quindi riportato: “Io, un libro e il mio fidanzato”. Poi la curiosità degli utenti è cresciuta quando ha realizzato alcune Instagram stories, nelle quali ha mostrato pubblicamente un mazzo di rose rosa con un biglietto recante la scritta: “Per la signora Barbara D’Urso”. Mistero su colui che ha inviato il regalo. (Continua dopo la foto)















Commentando questo dono inaspettato, Carmelita ha detto: “E chi sarà che manda tutte queste rose? Ma tantissime…mah”. Sembra quindi che abbia un vero e proprio corteggiatore, che però non vuole farsi vedere in pubblico. In seguito, lei ha nuovamente puntato l’attenzione sui fiori augurando a tutti i suoi ammiratori una buonanotte serena. In sottofondo le note del bellissimo brano dell’artista Adele, ‘Someone like you’. E chissà se questa persona uscirà allo scoperto. (Continua dopo la foto)









Ieri Barbara e il santone Eliseo Bonanno hanno avuto un’accesa lite. “Mi hai bollato con l’epiteto di ‘santone’. Io ti bollo con l’epiteto di ‘Barbarella’. Tu mi hai condannato senza che io avessi la possibilità di parlare. Definire qualcuno come ‘santone’ è dispregiativo”. E quando ha chiesto di ricevere lo stesso trattamento della mammaMiriam, la bambina morta a Crispano all’età di cinque anni, Barbara è esplosa.

